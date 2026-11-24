El empresario afirmó que nunca fue MAGA y cuestionó el dinero que destinó a campañas republicanas. También reconoció que posar con la motosierra que le regaló Javier Milei fue un gesto con falta de empatía.

Elon Musk tomó distancia de Donald Trump y revisó públicamente su respaldo a los republicanos tras los resultados electorales adversos para ese espacio. En una entrevista por videollamada desde China, el dueño de Tesla aseguró: "No soy MAGA. Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, desde luego no lo comparto".

La declaración contrasta con sus anteriores muestras de apoyo al movimiento de Trump. Musk llegó a definirse como "MAGA gótico oscuro" y destinó 500 millones de dólares a respaldar a candidatos republicanos en las elecciones de medio término, según el artículo original, que lo describe como el mayor donante individual en la historia de las campañas estadounidenses.

El respaldo de Musk a los republicanos y la campaña en Texas

El empresario también intervino en la disputa política de Texas. Allí habría aportado más de 200 millones de dólares para apoyar al exfiscal Ken Paxton frente al demócrata James Talarico, quien enfrentó una campaña negativa que el texto atribuye al respaldo del dueño de X.

El artículo sostiene que los demócratas se impusieron en la elección al Senado y en la gobernación, donde Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato. También señala que Musk trasladó parte de sus empresas a Texas tras recibir beneficios fiscales otorgados por Abbott, y que luego canalizó cerca de 200 millones de dólares a campañas del gobernador y de Paxton mediante organizaciones como Texas PAC y Senate Leadership Fund.

Musk cuestionó el dinero destinado a las campañas

En la entrevista, el empresario se mostró arrepentido por sus aportes a los candidatos republicanos: "Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto casi nada a cambio. Probablemente, si pudiera retroceder en el tiempo, habría gastado menos".

El cambio de tono se produce mientras los demócratas se preparan para controlar el Congreso y, según el texto, podrían investigar las contribuciones de campaña de Musk y los contratos que Trump otorgó a sus compañías, entre ellas SpaceX. El empresario también modificó su postura sobre Texas: después de calificar a los demócratas como un "peligro" para el estado, describió a Hinojosa como "bastante moderada".

La motosierra de Milei y el vínculo con el magnate

La distancia también alcanza su relación simbólica con Javier Milei. En una convención de la C-PAC, Musk recibió una motosierra del presidente argentino y posó con ella en el escenario. El gesto se convirtió en una imagen celebrada por los seguidores de Milei y alimentó las expectativas sobre la cercanía entre ambos.

Consultado por un usuario de X que cuestionó aquella aparición, Musk respondió: "Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía". El empresario había integrado el gabinete de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una iniciativa que prometía recortes drásticos del gasto y que fue asociada con el modelo de ajuste de Milei.

El acercamiento entre el presidente argentino y Musk había tenido otro momento destacado en 2024, durante una visita de Milei a una planta del empresario en Austin. En esa ocasión anunciaron un próximo encuentro en Buenos Aires que finalmente no se concretó.

El papel de Musk en la política internacional

El texto también repasa el apoyo de Musk a partidos de ultraderecha europeos, entre ellos el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, y Alternativa para Alemania, liderada por Alice Weidel. El empresario participó por videoconferencia en actos de esa fuerza y respaldó a dirigentes de ese espacio.

La nota plantea que resulta difícil separar a Musk de Trump por sus aportes a campañas, su paso por el gobierno y su papel como vocero del movimiento MAGA. También cuestiona el giro de X, al que atribuye la amplificación de discursos de odio y cuentas falsas, y menciona la defensa del empresario de una regulación limitada para la inteligencia artificial.