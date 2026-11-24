Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El escritor español contó cómo nació su vínculo con la capital andaluza durante la investigación de una novela. Además, reveló dónde desayuna y dónde disfruta del aperitivo en cada visita.

Arturo Pérez-Reverte mantiene desde hace décadas una relación especial con Sevilla. Su vínculo con la capital andaluza se afianzó mientras se documentaba para escribir La piel del tambor, novela publicada en 1995.

El escritor, nacido en Cartagena, publicó más de una treintena de novelas, muchas ambientadas en ciudades y lugares que conoció durante sus viajes. Sevilla quedó entre sus destinos preferidos y, en una reciente publicación en redes sociales, compartió dos de sus rituales cuando visita la ciudad.

El vínculo de Pérez-Reverte con Sevilla

Al recordar aquellos años de trabajo en la novela, el autor describió el origen de su afecto por la ciudad: "Me enamoré de Sevilla, de las calles, los bares, las tabernas, la música, los lugares, las noches, los jazmines".

La experiencia le permitió acercarse a la vida cotidiana sevillana y descubrir rincones que todavía frecuenta. "Sevilla es una de las ciudades más hermosas del mundo. Es un ambiente que cautiva, y a mí también me pasó", afirmó.

Dónde desayuna y toma el aperitivo en Sevilla

Pérez-Reverte tiene dos paradas habituales en sus visitas. "Cuando estoy en Sevilla desayuno siempre en el bar Stratos, con churros de la calentería San Pablo. Pero a la hora del aperitivo sigo colgando el sombrero en Las Piletas", contó en una publicación en X.

El Café Bar Stratos es un local tradicional de tapas ubicado en el casco antiguo y con más de 50 años de historia. Allí, el escritor acompaña el desayuno con churros de la calentería San Pablo, que elabora este producto típico desde 1960.

Para el aperitivo, en cambio, elige Las Piletas, un restaurante de la calle Marqués de Paradas conocido por su cocina tradicional andaluza y una decoración vinculada al mundo taurino.

La preocupación por el turismo masivo

Su cariño por Sevilla no le impide advertir los cambios que atravesó la ciudad. En diciembre de 2024, en una columna titulada La última frontera, reflexionó sobre el impacto del turismo masivo en algunos de sus lugares preferidos.

"Sigue siendo un lugar bellísimo, y pasear por ella me llena de optimismo el corazón y la cabeza; pero el turismo descontrolado que inunda Europa, las masas de gente que bloquean cada espacio, cada calle, cada rincón, ponen difícil mantener intactos los viejos afectos".

El Mediterráneo, otra fuente de inspiración

Sevilla no es el único lugar que marcó la vida y la obra del escritor. El mar Mediterráneo también ocupa un lugar importante para Pérez-Reverte y es el escenario de su última novela, La hipótesis más peligrosa.

Durante la presentación del libro en la isla de Prócida, en la bahía de Nápoles, Italia, habló sobre su conexión con la región y señaló que cualquier ciudad mediterránea puede convertirse en su lugar en el mundo.