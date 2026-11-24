Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La conductora detalló cómo funciona la asistencia que mantiene frenado el autocar cuando se suelta el pedal, especialmente en una pendiente. También advirtió que no reemplaza al freno de estacionamiento.

La tecla identificada con la letra H puede ser una aliada para los conductores de autobús, sobre todo en calles con pendiente. Judith Maciá, conductora y creadora de contenido sobre transporte, explicó que esta asistencia mantiene los frenos accionados cuando se levanta el pie del pedal.

“En los autocares tenemos una pequeña ayuda que nos facilita bastante esta situación: la tecla H”, explicó Maciá. La función permite que el vehículo permanezca detenido mientras el conductor prepara la salida, sin necesidad de mantener el pedal presionado.

Cómo funciona la tecla H del autobús en una pendiente

La asistencia resulta útil en recorridos urbanos, donde los autobuses paran con frecuencia ante semáforos, cruces y paradas. En una cuesta, además, evita que un vehículo de varias toneladas avance o retroceda involuntariamente mientras el conductor pasa del freno al acelerador.

Al detener el autocar y activar el sistema, los frenos siguen aplicados aunque el conductor retire el pie del pedal. La retención se libera cuando el vehículo detecta que el conductor acelera y puede reanudar la marcha.

“De esta manera, el vehículo no se desplaza ni hacia adelante ni hacia atrás en pendientes mientras preparamos la salida”, detalló Maciá. Así, el autobús puede arrancar sin que el conductor tenga que coordinar de inmediato el cambio entre los pedales para evitar que ruede hacia atrás.

La asistencia no reemplaza al freno de estacionamiento

La tecnología es una ayuda para los profesionales que realizan trayectos con numerosas paradas y también aporta comodidad durante detenciones prolongadas, como las que se producen en semáforos o en medio del tráfico intenso. Sin embargo, no está disponible en todos los modelos.

Algunos autocares cuentan con un mecanismo similar que se activa al mantener pisado el freno durante varios segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, el sistema conserva los frenos accionados cuando se levanta el pie y los libera al acelerar.

La conductora aclaró que esta función sirve para las detenciones temporales y para facilitar el arranque en una cuesta, pero no debe confundirse con el freno de estacionamiento. “Cuando el profesional abandona el puesto de conducción debe accionar el freno de mano, aunque el autobús esté detenido en una superficie completamente llana”, recordó.

Diferencias entre Auto Hold y Hill Hold

Los autobuses suelen utilizar sistemas de frenado neumático, que accionan los frenos mediante aire comprimido. Según el modelo, controles electrónicos y válvulas administran la aplicación y la liberación de la presión.

La asistencia descripta por Maciá tiene una función comparable a la del Auto Hold o Brake Hold de algunos automóviles modernos: mantiene el vehículo frenado cuando el conductor suelta el pedal, por ejemplo, en un semáforo, en un atasco o en una pendiente. Al detectar que vuelve a acelerar, libera los frenos automáticamente. En ciertos modelos, si la detención se prolonga, la retención pasa al freno de estacionamiento eléctrico.

El Auto Hold no es lo mismo que el Hill Hold, o asistente de arranque en pendiente. Este último mantiene los frenos accionados durante unos segundos para evitar que el auto retroceda al pasar del freno al acelerador. El Auto Hold, en cambio, permite permanecer detenido sin pisar el pedal hasta que el conductor decide continuar.

Aunque funcionan de manera diferente, ambos sistemas buscan facilitar las detenciones y los arranques, especialmente cuando el vehículo está en una cuesta.