Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La experta en microbiota advirtió que despertarse varias horas más tarde puede alterar el ritmo circadiano y estimó que el cuerpo puede tardar tres días en recuperar la regularidad. También señaló que las cenas tardías pueden interferir con el descanso.

Cambiar de manera brusca los horarios de sueño durante el fin de semana puede desajustar el ritmo circadiano y dificultar la vuelta a la rutina. La experta en microbiota Sara Marín estimó que el organismo puede tardar varios días en recuperar su funcionamiento habitual.

Durante su participación en el pódcast Tus amigas las hormonas, conducido por Isabel Viña, Marín sostuvo que mantener horarios regulares para acostarse y levantarse favorece un descanso de calidad. También advirtió que dormir más durante los días libres no necesariamente compensa las horas perdidas durante la semana.

Cómo afecta al ritmo circadiano dormir hasta más tarde

El ritmo circadiano es el reloj interno que coordina distintos procesos biológicos a lo largo de unas 24 horas, entre ellos la liberación de hormonas, los cambios en la temperatura corporal y los momentos de sueño o alerta. Alterar los horarios puede hacer que cueste dormirse a la hora habitual o que aparezca cansancio al comenzar la semana.

Marín explicó que despertarse mucho más tarde el sábado o el domingo puede modificar ese ciclo. "Si tú te despiertas todos los días a las ocho y el fin de semana te despiertas a la una del mediodía, tu cuerpo tarda tres días en recuperar el ritmo circadiano que tú has alterado", afirmó.

Este desajuste suele llamarse jet lag social, por su parecido con los efectos de viajar entre zonas horarias. Sin embargo, los tres días mencionados por la especialista son una estimación y no una regla universal: el tiempo de recuperación puede variar según cada persona, cuánto cambien sus horarios y sus hábitos cotidianos.

Cenas tardías y calidad del sueño

En la conversación, Isabel Viña también consultó a Marín por recomendaciones para mejorar el descanso. La especialista destacó la importancia de prestar atención a los horarios de las comidas, en particular a la cena.

"Uno, a mí me afecta bastante, que es cuando ceno tarde, la insulina y la melatonina son enemigas. Si está una, la otra no está", explicó Marín al hablar de la relación entre la alimentación y los procesos hormonales vinculados con el sueño.

Según su planteamiento, cenar tarde puede interferir con la preparación del organismo para dormir. Por eso recomendó adelantar la última comida del día: "Hay que cenar a las ocho, nueve máximo", indicó. De todos modos, los horarios de alimentación pueden influir en los ritmos biológicos y la relación entre insulina y melatonina es más compleja que una oposición absoluta; no existe una hora límite para cenar que sea adecuada para todas las personas.

Por qué dormir más un día no recupera toda la semana

La especialista también puso en duda que dormir muchas horas en una sola jornada permita compensar por completo una semana de descanso insuficiente. "Porque duermas cuatro horas ese día no vas a recuperar el sueño de la semana", sostuvo.

Su recomendación central fue sostener horarios regulares de sueño y vigilia, en lugar de modificar de forma marcada la rutina durante los días libres. La regularidad, junto con la atención a los horarios de las comidas, puede ayudar a cuidar el descanso y facilitar la adaptación al comienzo de la semana.