Estos mamíferos pasan casi toda su vida en los árboles y descienden al suelo, en general, una vez por semana para defecar. Su lentitud, el pelaje con algas y sus adaptaciones físicas forman parte de una estrategia evolutiva para ahorrar energía y sobrevivir.

En las selvas húmedas de Centroamérica y Sudamérica, los perezosos desarrollaron un modo de vida singular: pasan casi todo el tiempo colgados de los árboles y se alimentan principalmente de hojas. Aunque su aspecto y sus hábitos pueden recordar a los de los monos, no comparten con ellos rasgos genéticos; su parecido es resultado de un caso de evolución convergente.

La datación molecular ubica el origen de los primeros perezosos entre hace 36 y 28 millones de años, en Sudamérica. Con el paso del tiempo, el grupo se expandió hacia Centroamérica. Se describieron más de cien tipos, aunque en la actualidad sobreviven siete especies.

De los perezosos gigantes a las especies actuales

Entre las especies extintas se encontraba Megatherium americanum, el perezoso gigante terrestre que habitó en Argentina y otras zonas de Sudamérica y que habría superado los 4.000 kilos. Charles Darwin también encontró restos fósiles de un folívoro durante su viaje por América y lo llamó perezoso terrestre de Darwin, Mylodon darwinii.

Los perezosos gigantes desaparecieron durante el Cuaternario tardío, hace aproximadamente 10.000 años, junto con otros integrantes de la megafauna. Entre los factores asociados a esa extinción se encuentran los cambios vinculados con la última glaciación y la caza por parte de poblaciones humanas.

Las siete especies que permanecen se agrupan en dos géneros: Choloepus y Bradypus. La diferencia más visible está en las extremidades superiores: los primeros tienen dos dedos y los segundos, tres. Ambos grupos ocupan selvas neotropicales desde Guatemala hasta Perú y Brasil, y divergieron hace unos 31 millones de años.

Por qué los perezosos se mueven tan despacio

Los perezosos de tres dedos, del género Bradypus, son herbívoros y pueden estar activos tanto de día como de noche. Los de dos dedos, Choloepus, son omnívoros y también incluyen algunos insectos en su dieta; suelen moverse con más frecuencia durante la noche.

Los dos grupos tienen una postura adaptada a la vida suspendida, garras largas y afiladas para sujetarse de las ramas y una estructura ósea adecuada a sus hábitos arbóreos. Según la Asociación Panamericana para la Conservación, los perezosos de tres dedos avanzan a unos 7 centímetros por segundo; los de dos dedos son algo más rápidos. Aun así, se los considera los mamíferos más lentos del planeta.

Su ritmo pausado es una forma de ahorrar energía. La dieta basada principalmente en hojas y la necesidad de permanecer sujetos a las ramas durante largos períodos requieren fuerza sostenida. La evolución favoreció movimientos lentos, que permiten distribuir mejor la energía disponible.

Una investigación publicada en la revista American Physiological Society concluyó que los músculos de sus extremidades tienen propiedades que favorecen la producción sostenida de fuerza y resisten la fatiga. Gracias a esa adaptación, pueden levantar el peso de todo su cuerpo con un solo brazo, pese a tener un 30 por ciento menos de masa muscular que otros mamíferos de tamaño similar.

Por qué bajan de los árboles una vez por semana

Otra conducta llamativa es que suelen descender al suelo aproximadamente una vez por semana para defecar, en lugar de hacerlo desde las ramas. Los motivos todavía generan debate entre los investigadores. Una hipótesis sostiene que bajar podría ayudar a evitar que el ruido revele su ubicación a los depredadores.

Otros científicos advierten que esa explicación no es concluyente: animales como las águilas arpías, los búhos de anteojos, los ocelotes y la tayra también pueden detectarlos y atacarlos en el dosel de los árboles, e incluso derribarlos al suelo.

Las algas del pelaje y su relación con otros organismos

El pelo de los perezosos alberga algas verdes, hongos, insectos y microbios. Las algas pueden darle un tono verdoso que favorece el camuflaje entre las hojas. También se ha planteado que el olor vegetal que aportan dificulta que los depredadores los localicen mediante el olfato.

Sin embargo, algunos científicos consideran que la presencia de algas podría ser simplemente una relación comensal y que se acumulan porque los perezosos no pueden limpiarse con facilidad. Su pelaje también forma parte del ciclo de vida de ciertas polillas: estos insectos viven allí y, cuando el animal baja a defecar, depositan sus huevos en el estiércol. Al nacer, las polillas vuelven a subir a las copas donde habitan los perezosos.

En 1749, el naturalista Georges Buffon interpretó la lentitud como una señal de debilidad y describió a estos animales como una forma inferior de existencia. Hoy, en cambio, esa característica se entiende como una adaptación que les permite pasar largos períodos en los árboles con un gasto energético reducido.