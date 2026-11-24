Un relevamiento de 22 sondeos ubica al Partido Popular al frente y muestra un crecimiento de Vox. En casi todas las proyecciones, ambas fuerzas superarían los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo domingo 29 de noviembre. Un relevamiento de 22 sondeos muestra un escenario favorable para la derecha: el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, encabeza 20 de las 22 mediciones, mientras que Vox, la fuerza de Santiago Abascal, crecería con respecto a los comicios anteriores.

El principal dato para el bloque progresista es la suma de bancas. En casi todos los sondeos que proyectan escaños, PP y Vox superarían los 176 diputados necesarios para obtener la mayoría absoluta en un Congreso de 350 integrantes.

Qué dicen los promedios de las encuestas en España

El promedio simple de las 22 firmas ubica al PP en 30,7%, al PSOE de Pedro Sánchez en 27,7% y a Vox en 18,8%. Más atrás aparecen el Frente Amplio de Colau, con 6,8%, y Podemos, con 1,8%.

Al considerar únicamente las 15 encuestas difundidas en noviembre, el PP alcanza el 31,4% y el PSOE queda en 27,4%. En ese grupo, Feijóo se impone en 14 de las 15 mediciones. Los tres sondeos más recientes, publicados el 17 de noviembre, presentan escenarios diferentes.

Vox crece y podría más que duplicar sus bancas

En las elecciones del 23 de julio de 2023, Vox obtuvo el 12,4% de los votos y 33 diputados. En el nuevo relevamiento, ninguna encuestadora lo ubica por debajo del 16% y algunas lo acercan al 21%: More in Common le asigna un 20,8% y Data10, un 20,4%.

Las proyecciones de escaños también muestran un avance marcado. Data10 y Sondaxe estiman que Vox conseguiría 71 bancas, mientras que Hamalgama Métrica le asigna 70. En esos escenarios, el bloque de Abascal más que duplicaría su representación actual.

La elección tiene además una lectura en clave argentina. Javier Milei mantiene un vínculo político cercano con Abascal y, en mayo de 2024, fue la figura central de un acto de Vox en Madrid. Durante la campaña, Sánchez incluyó a ambos en una crítica a la derecha: "Si no queréis ni a Trump ni a Milei ni a Le Pen", dijo, antes de advertir que tampoco querrían a Feijóo y a Abascal.

La mayoría absoluta de PP y Vox, en el centro de la disputa

En la mayoría de las encuestas con proyección de escaños, la suma de PP y Vox queda por encima de los 176 diputados. 40dB. calcula un rango de 177 a 197 bancas, apenas por encima de la mayoría absoluta en su escenario más ajustado.

SW Demoscopia, en cambio, estima que ambas fuerzas reunirían entre 166 y 180 escaños, por lo que la posibilidad de alcanzar la mayoría queda abierta.

Las encuestas que ubican al PSOE por delante

Solo dos encuestadoras sitúan al PSOE en el primer puesto. SW Demoscopia le atribuye una ventaja de 2,6 puntos. La otra es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público que en su medición del 30 de octubre asignó al PSOE un 33,3% y al PP un 25,5%.

El CIS es el único sondeo del relevamiento en el que la derecha no alcanzaría la mayoría absoluta: PP y Vox sumarían entre 155 y 171 escaños, mientras que el PSOE obtendría entre 134 y 143. También es la medición más alejada del resto y una de las más discutidas durante la campaña.

La izquierda llega dividida a las elecciones

En 2023, el PSOE consiguió el 31,7% de los votos y 121 escaños. Ahora, la mayoría de las encuestas lo ubica entre el 25% y el 28%, con una proyección de entre 101 y 116 diputados.

A su izquierda, las fuerzas concurren por separado. En 2023, Podemos y Sumar fueron agrupados en una misma cifra: 12,3% y 31 escaños. Esta vez, el Frente Amplio de Colau y Podemos, encabezado por Montero, no alcanzaron un acuerdo nacional. Colau registra entre 5,2% y 8,4%, mientras que Montero oscila entre 0,8% y 3,6%. En numerosas proyecciones, Podemos quedaría sin bancas o conseguiría una.

Cómo interpretar el relevamiento electoral

El análisis toma la última medición disponible de cada encuestadora, por lo que las fechas no son uniformes. La mayoría de los sondeos corresponde a noviembre, aunque también se incluyen mediciones más antiguas, como la de Ipsos, de junio, y la de Opina 360, de noviembre de 2025.

El cuadro contempla solo seis partidos y varias firmas no publican proyecciones de escaños. Con esas salvedades, la tendencia general favorece a Feijóo, muestra el crecimiento de Abascal y anticipa que la derecha podría alcanzar la mayoría absoluta en casi todos los escenarios. A Sánchez le quedan seis días para revertir un pronóstico adverso.