La historia, difundida por la youtuber Thalia Orozco, cuenta que la madre de su expareja consideraba que la mujer no estaba a la altura de su hijo dentista, pero sí de su otro hijo. Tiempo después, ella se comprometió con su excuñado.

Una mujer terminó comprometida con el hermano de su expareja en una historia que se viralizó en redes sociales. Según el relato que compartió la youtuber Thalia Orozco, la madre de su anterior compañero consideraba que ella no estaba a la altura de su hijo, que era dentista, aunque sí podía serlo de su otro hijo.

El desenlace quedó resumido en una frase que llamó la atención de los usuarios: "Me quedé con mi cuñado por culpa de mi suegra y ahora estamos comprometidos". La relación con su excuñado y el papel que habría tenido la suegra se convirtieron en el eje de la historia.

El compromiso con su excuñado y la opinión de la suegra

Al comentar el caso, Orozco celebró el desenlace y señaló la contradicción que atraviesa el relato: la mujer terminó junto al hijo que, según contó, su suegra consideraba más adecuado para ella.

"Al final ella le cumplió el deseo a su suegra, estar con el hijo con el que para ella sí estaba al mismo nivel".

La youtuber también cuestionó el criterio atribuido a la madre de su expareja y planteó una reflexión sobre la importancia que se les da a los estudios y la profesión al evaluar a una persona.

La formación académica como medida de una pareja

"¿Cómo pueden creer que el valor de una persona solamente se mide por si estudió o no estudió?".

La comparación entre los dos hermanos y la mujer puso en discusión el prejuicio de considerar que los títulos o la ocupación determinan si alguien está a la altura de una pareja. En el relato, que uno de los hombres fuera dentista aparece como un elemento central en la valoración de la suegra.

La historia compartida no aporta detalles sobre la ruptura anterior, el inicio de la nueva relación ni las circunstancias del compromiso. El foco queda puesto en el contraste entre la opinión que se le atribuye a la suegra y el desenlace: la mujer se comprometió con su excuñado.

Tras contar el caso, Orozco invitó a su audiencia a opinar sobre la decisión de la pareja y sobre el desarrollo de los hechos.