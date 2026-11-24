Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Los sondeos posteriores al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo muestran diferencias en la intención de voto. Ambos ubican a la suma del PP y Vox por encima de la mayoría absoluta.

Las primeras encuestas difundidas después del debate entre el presidente español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrecieron distintas lecturas sobre el impacto del encuentro. Sin embargo, coincidieron en una proyección: el PP y Vox alcanzarían juntos la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2026.

Los estudios se conocieron el viernes 20 de noviembre y difieren tanto en la evolución de cada fuerza como en la magnitud de los cambios registrados tras el cara a cara televisivo.

Encuesta de 40dB: el PP mantiene una ventaja estrecha sobre el PSOE

El sondeo especial de 40dB sitúa al PP en primer lugar, con el 31,9 por ciento de los votos. La distancia con el PSOE se redujo a siete décimas: los socialistas avanzaron un punto, hasta el 31,2 por ciento, mientras que los populares retrocedieron tres décimas.

En la proyección de bancas, el bloque integrado por el PP, Vox y UPN obtendría 189 escaños. Aunque serían tres menos que en la medición anterior, el resultado quedaría 13 por encima de la mayoría absoluta, que requiere 176 de los 350 diputados.

El PSOE, el Frente Amplio, Podemos y las fuerzas regionales no alcanzarían ese umbral. La estimación asigna 10 diputados a ERC, siete a EH Bildu, tres a Junts, tres al PNV, tres a Adelante Andalucía, dos al BNG y uno a Coalición Canaria.

Data10 proyecta más escaños para el PP y Vox

La encuesta exprés de Data10 presenta un escenario más favorable para los populares. El PP subiría un punto, hasta el 32,5 por ciento, y llegaría a 137 escaños, ocho más que en la medición previa.

El PSOE, en cambio, caería cuatro décimas, hasta el 26,5 por ciento, y perdería seis bancas, para quedar con 106. Vox retrocedería seis décimas, al 18,8 por ciento, y obtendría 62 diputados. El Frente Amplio avanzaría tres décimas, hasta el 6,8 por ciento, con 12 escaños.

Con esos resultados, PP y Vox sumarían 199 diputados, 23 más que los necesarios para controlar el Congreso. Según Data10, el crecimiento del PP se explicaría por unas 150.000 personas que antes pensaban abstenerse y ahora lo votarían, además de traspasos desde Vox y el PSOE.

Por qué los sondeos no son directamente comparables

Las diferencias entre las proyecciones también responden a la metodología. 40dB incorporó 500 entrevistas realizadas después del debate a una muestra total de 2.000 personas.

Data10, por su parte, realizó 750 cuestionarios posteriores al cara a cara, pero únicamente entre quienes afirmaron haber visto el debate. Por ese motivo, sus resultados reflejan la opinión de ese grupo y no una proyección sobre el conjunto del electorado.