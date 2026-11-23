La evacuación se realizó durante el recital de Don Toliver en el Co-op Live Arena. Una persona fue trasladada a un hospital y otras 88 recibieron atención por síntomas respiratorios y oculares.

Más de 12.000 personas fueron evacuadas del Co-op Live Arena, en Manchester, Inglaterra, durante un recital el domingo por la noche. La policía investiga la liberación de una sustancia aún no identificada, luego de que asistentes reportaran tos, irritación en los ojos y dificultades para respirar.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.30, cuando estaba por terminar el concierto del rapero estadounidense Don Toliver. Varios espectadores dijeron haber oído un estallido y percibido un olor intenso. También relataron que, de pronto, muchas personas empezaron a toser y algunas, según los testimonios, escupieron sangre.

Qué se sabe de la sustancia en el recital de Manchester

Una mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la región. Además, 88 personas fueron evaluadas por paramédicos debido a síntomas oculares y respiratorios. De acuerdo con la información médica difundida, recibieron una descontaminación en seco en el lugar y fueron alojadas en el estadio Etihad, ubicado en las cercanías.

En un comunicado, la policía de Greater Manchester señaló que los detectives «continúan esforzándose en determinar qué era la sustancia y de dónde procedía». También indicó que se realizan nuevas pruebas sobre objetos encontrados en el recinto. Hasta el momento no hubo arrestos y las autoridades no establecieron si se cometió un delito.

Testimonios de los asistentes y evacuación del estadio

En un primer momento se evaluó la posibilidad de que se tratara de algún tipo de gas lacrimógeno, pero esa hipótesis fue descartada a partir de los síntomas reportados. Algunos asistentes cuestionaron la seguridad y la falta de controles en el ingreso al concierto.

Un grupo de amigos que estaba en medio del pogo contó que «escucharon un estallido» y que, enseguida, «todo el mundo tosía» y comenzó a correr. Un espectador describió escenas de angustia mientras la gente salía del estadio con dificultades para respirar.

«La gente no respiraba, tenía arcadas, jadeaba en busca de aire. Fue bastante traumático», afirmó Molly, una asistente de 19 años. «Veíamos a gente en sillas de ruedas cubiertas con papel de aluminio y nadie en el recinto sabía lo que estaba pasando», agregó.

Otro joven de 22 años relató que, después de inhalar «ese olor extraño», le quedó «un sabor raro» en la boca. «No me sentaba bien. Me dio una tos constante y me picaban los ojos», describió.