Hace seis años se mudó a Europa y hoy trabaja como camionera internacional para una empresa española. En sus redes cuenta por qué pasar por ciudades atractivas no siempre le permite conocerlas.

Hace seis años, Miriam dejó la Argentina y se instaló en Europa en busca de nuevas oportunidades. Actualmente trabaja como camionera internacional para una empresa española y pasa la mayor parte del mes en la ruta, lejos de su casa y de sus amigos.

Su recorrido incluye países como España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suecia y Dinamarca, donde transporta mercancías. La tarea no consiste únicamente en manejar durante horas: también debe estar pendiente de la carga y la descarga de los productos.

La vida de una camionera argentina en Europa

A través de sus redes sociales, donde reúne a más de 19.000 seguidores, Miriam comparte su rutina al volante, la organización de las comidas y los desafíos de pasar semanas fuera de su casa.

Además de mostrar su día a día, busca alentar a otras mujeres a sumarse a un oficio en el que todavía predominan los hombres. "Cuando empecé este Instagram quería mostrar mi día a día como camionera, pero también quería que otras mujeres pudieran verme y pensar: 'Si ella pudo, yo también puedo'", contó en una de sus publicaciones.

Por qué recorrer Europa no siempre significa hacer turismo

En uno de sus últimos videos, explicó que viajar de un país a otro por trabajo no implica tener tiempo para conocer los lugares. "Hay una falsa creencia sobre la vida del camionero que te quiero desmentir. Pasamos por ciudades hermosas, pero no siempre tenemos el tiempo para bajarnos del camión y recorrerlas", señaló.

La falta de tiempo no es el único problema. Incluso cuando dispone de algunas horas libres, encontrar un sitio adecuado para estacionar un vehículo de ese tamaño puede ser difícil. "A veces sí lo tenemos, pero esa ciudad o ese pueblo no ofrece un lugar donde se pueda estacionar semejante camión. Y en ese caso la prioridad es el vehículo", sostuvo.

Estacionar el camión, una prioridad durante el viaje

Para ilustrar esa situación, Miriam contó dónde estaba al grabar el video: "Ahora tengo tiempo y lugar para estacionar el camión, pero me tocó hacerlo en un polígono industrial acá en España donde no hay absolutamente nada para hacer, salvo salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, pero olvídate de ir a una cafetería, olvídate de lindos paisajes y mucho menos una ducha", relató.

Con sus publicaciones, busca mostrar una faceta poco conocida de la profesión y explicar por qué recorrer distintos países por trabajo no necesariamente permite conocerlos. "Viajar por Europa con un camión no es lo mismo que hacerlo de vacaciones. Que tengamos un paisaje lindo por la ventana no significa que siempre podamos salir a conocerlo", concluyó.