El etólogo analizó el encuentro entre Coby y otro perro y explicó qué señales observar antes de intervenir. También recomendó prestar atención a la distancia y a los cambios en la tensión.

Durante un paseo, Coby se cruzó con un perro que ya había aminorado el paso y se había apartado ligeramente. El animal tenía el cuerpo rígido y el pelo del lomo erizado. Al verlo, Coby bajó las orejas y la cola, giró la cabeza y se acercó trazando una curva.

El etólogo Eduardo Rodríguez analizó el encuentro en un video de su canal de YouTube, Etología Canina. En cámara lenta, observó la distancia entre ambos perros, sus miradas y los cambios que se producían cuando uno se acercaba más de la cuenta.

Qué señales observar cuando se cruzan dos perros

Rodríguez se detuvo en el pelo erizado del perro, una respuesta conocida como piloerección, que puede modificar su aspecto en un instante. En este caso, interpretó el gesto como una reacción involuntaria al sobresalto, “de manera similar a cuando se dilatan las pupilas”.

Coby se inclinó para olfatear al otro, aunque mantuvo la parte trasera del cuerpo recogida y la cola baja. “Tiene esa ambivalencia entre la autoprotección y la necesidad de saciar su curiosidad”, observó el especialista. Mientras tanto, el otro perro lo siguió de reojo con la cabeza orientada hacia otro lado.

En el primer acercamiento, el perro permaneció casi inmóvil mientras Coby lo olfateaba. Poco después, también se acercó a olfatearlo y ambos comenzaron a girar. Más adelante, cuando Coby volvió a aproximarse, el pelo del otro perro se erizó otra vez: el animal se apartó despacio y se sacudió.

La tensión puede cambiar durante el encuentro

En uno de los acercamientos, Coby giró la cabeza y se lamió el hocico cuando el otro perro lo miró de frente. Rodríguez reparó en la secuencia de esos gestos y planteó que esa mirada “posiblemente le provoca un pequeño pico de estrés que puede estar haciendo que se chupe el hocico”.

El consejo del etólogo es observar cómo evoluciona la interacción antes de decidir si conviene intervenir: “Si dos perros se cruzan y uno se pone tenso, observa cómo reaccionan antes de decidir si los separas”.

Cuando el otro perro se apartó, Coby siguió olfateando por su cuenta y mostró el cuerpo más relajado. En otro momento, el perro negro se concentró en olfatear el suelo, después de que Coby hubiera estado pendiente de él y le hubiera acercado el hocico a las mejillas y las orejas.

Al notar que el otro perro exploraba un punto, Coby se puso a olfatear a su lado. Mientras ambos revisaban el mismo lugar, el pelo del perro dejó de verse erizado. “Parecen coleguitas que han encontrado algo interesante para ambos”, describió Rodríguez.

Cómo ayudar a un perro incómodo durante el paseo

Para el especialista, observar si la tensión disminuye y si cada animal tiene espacio para apartarse ayuda a interpretar el encuentro. La distancia y la posibilidad de alejarse son aspectos importantes cuando uno de los perros muestra incomodidad.

La organización británica de protección animal RSPCA recomienda ganar espacio si un perro se muestra incómodo al acercarse a otro durante un paseo. También sugiere ofrecerle un juguete o un premio cuando vuelva a prestar atención a la persona que lo acompaña y continuar caminando a una distancia en la que pueda relajarse.