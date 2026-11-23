Tras recibir una condena de 10 años y seis meses de prisión por delitos sexuales, el actor y humorista británico lanzó prendas con la consigna “Free Russell”. También evalúa apelar el fallo y la sentencia.

El actor y humorista británico Russell Brand comenzó a vender ropa con mensajes sobre su libertad a través de Reborn, su marca de productos de bienestar. La iniciativa se conoció menos de dos semanas después de que fuera condenado a 10 años y seis meses de prisión por delitos sexuales.

La nueva línea incluye una camiseta con el rostro de Brand y la frase “Free Russell” (“Libertad para Russell”), además de una gorra y otra camiseta negra con la misma consigna. Cada artículo cuesta 34,99 dólares y se ofrece en el sitio web de la compañía, que hasta hace poco comercializaba productos como suplementos.

El mensaje de Russell Brand en su marca Reborn

En la página de Reborn, un mensaje firmado por el comediante presenta la empresa como una respuesta a quienes, según él, intentan silenciarlo. “Reborn es mi respuesta a un mundo que quiere verme enfermo, insensible y callado. Han intentado silenciarme, reprimirme y apartarme de todas las plataformas, pero aquí es donde contraatacamos”, afirma el texto.

Brand, de 51 años y con millones de seguidores en redes sociales, recibió las condenas el 9 de noviembre. Durante el juicio, el juez Joel Bennathan sostuvo: “Hace unos veinte años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual”.

Los cargos y la condena contra el actor británico

El proceso se inició tras las acusaciones de seis mujeres, que denunciaron violaciones y agresiones sexuales ocurridas entre 1999 y 2009, cuando Brand era conocido por sus espectáculos de comedia y su trabajo como presentador de televisión.

El tribunal lo absolvió de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual. En cambio, lo declaró culpable de una violación y tres agresiones sexuales. Brand se declaró inocente de todos los cargos.

Nuevas acusaciones y posible apelación

Después de la condena, otras seis mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Además, el comediante estaría considerando apelar tanto las condenas como la sentencia, según trascendió.