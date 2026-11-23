Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El pequeño roedor apareció en un camión que regresaba de Francia y pertenece a una especie en peligro crítico de extinción en Polonia. Fue bautizado Amazonka y permanece bajo cuidado especializado.

Empleados de un centro logístico de Amazon en Breslavia, Polonia, encontraron un pequeño roedor dentro de un camión que había regresado de Francia. El ejemplar, asustado pero ágil, resultó ser un lirón careto europeo, una especie considerada en peligro crítico de extinción en el país.

La organización polaca de protección de fauna Ekostraż recibió al animal y comunicó el hallazgo. "Seguimos frotándonos los ojos de asombro… ¿Es realmente ella?", expresó la entidad al dar a conocer el caso.

Un roedor protegido y casi desaparecido en Polonia

El lirón careto europeo, cuyo nombre científico es Eliomys quercinus, está estrictamente protegido en numerosos países. Según Ekostraż, los especialistas lo consideran casi extinto en Polonia y en gran parte de Europa central.

Se trata de un mamífero pequeño y nocturno, reconocible por la franja oscura que rodea sus ojos, similar a un antifaz. Tiene una cola larga que termina en un mechón y pasa varios meses al año en hibernación.

Amazonka quedó bajo cuidado de especialistas

Los trabajadores del depósito atraparon al animal de forma segura, lo dejaron en un sitio protegido de acuerdo con los procedimientos y se comunicaron rápidamente con especialistas. Ekostraż destacó su actuación: "Hay algo que sabemos: los trabajadores se comportaron de manera ejemplar". La organización también celebró la intervención con un "¡Excelente trabajo!".

El ejemplar es una hembra, a la que llamaron Amazonka. Actualmente está en cuarentena en un centro especializado, donde le realizan los estudios básicos. Sus cuidadores señalaron que se encuentra en buen estado y tiene mucho apetito. Por el momento, no informaron cuál será su destino cuando termine el aislamiento.

La población del lirón careto cayó cerca de un 50 por ciento

Ekostraż indicó que el lirón careto es considerado el roedor cuya población desaparece más rápido en Europa. En los últimos 30 años, sus ejemplares se redujeron cerca de un 50 por ciento.

En la Lista Roja de animales de Polonia está clasificado como CR, en peligro crítico de extinción. La entidad advirtió que, de acuerdo con la información disponible, podría quedar un solo sitio en el país donde la especie todavía vive en estado salvaje, aunque esos datos podrían estar desactualizados.

El viaje desde Francia reavivó el llamado a proteger la especie

La situación es diferente en Francia, desde donde llegó el camión: allí todavía es posible cruzarse con lirones caretos en el campo. En Europa central, en cambio, los avistamientos son cada vez más difíciles. Ese contraste explica por qué el hallazgo en Polonia es excepcional.

Para Ekostraż, la llegada de Amazonka también puede servir como advertencia sobre la necesidad de proteger a la especie y considerar su reintroducción en la región. "¿Habrá querido nuestra viajera francesa recordarnos, con su llegada, lo importante que es proteger a su especie? ¿Y que ya llegó el momento de pensar en la reintroducción del lirón careto en Europa central?", planteó la organización.