Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El ataque ocurrió durante una fiesta en Parma, cerca de Cleveland. La policía detuvo a un hombre de 29 años y busca determinar si disparó como agresor o en defensa propia.

Un tiroteo durante un baby shower en Parma, Ohio, dejó tres personas muertas y una mujer herida de bala. La policía investiga el enfrentamiento, que habría comenzado con una disputa familiar en torno a la celebración.

Los agentes acudieron al salón de fiestas Pandora's Magical Events Venue la noche del sábado, tras recibir un aviso por disparos. El lugar está en Parma, a unos 16 kilómetros al sur de Cleveland.

Un detenido y dos presuntos tiradores bajo investigación

La policía detuvo a un hombre de 29 años, aunque hasta el momento no se presentaron cargos en su contra. Los detectives intentan establecer si fue quien inició el tiroteo o si actuó en defensa propia, explicó el portavoz policial Scott Traxler.

Las autoridades confirmaron que hubo un segundo presunto tirador, un joven de 19 años que murió en el lugar. La policía identificó a otras dos víctimas fatales como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45. Townsend era el padre de la mujer embarazada que era homenajeada; ella resultó ilesa.

La disputa familiar detrás del tiroteo en Ohio

Según la hipótesis que investigan las autoridades, el joven de 19 años sería el padre del bebé por nacer y no habría sido invitado al baby shower. Varios testigos mencionaron esa situación a la policía. El hombre detenido, en tanto, sería familiar de la futura madre.

La mujer de 39 años que recibió un disparo en una pierna fue la cuarta persona alcanzada. Las autoridades no difundieron su nombre ni el del joven fallecido.

Peritajes y revisión de cámaras de seguridad

La policía recuperó dos armas de fuego presuntamente vinculadas con el tiroteo. Los investigadores revisaban imágenes de las cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos para reconstruir el enfrentamiento.

Además, analizaban solicitar pruebas balísticas para determinar qué arma hirió a cada víctima. Los fiscales decidirán más adelante si corresponde presentar cargos contra el hombre detenido.