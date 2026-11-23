Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El actor español, de 60 años, contó que empieza el día con huevos, pan, fruta y un sándwich. Tras una etapa de intenso trabajo, planea reducir sus compromisos y pasar más tiempo en Galicia.

Luis Zahera atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. El actor español, nacido en Santiago de Compostela, participó este año en distintas producciones de cine y televisión, entre ellas Colisión, Karma, Agente Zeta y Clanes. Sin embargo, reconoció que el ritmo de trabajo empezó a afectarlo.

“Tengo que aprender a decir que no, porque soy un afortunado, estoy con mucho trabajo, quiero abarcarlo todo y ya no puedo físicamente con todo”, expresó. También repasó una agenda cargada de proyectos y viajes: “Estos últimos años fueron de muchísimo trabajo, la serie Animal, estoy con un monólogo, grabé en Tailandia Zeta 2, luego me voy 10 semanas a Latinoamérica para hacer el monólogo en siete países... No paro”.

El desayuno de Luis Zahera para afrontar jornadas intensas

Para sostener la energía durante el día, Zahera procura mantener una rutina de alimentación y actividad física. Al contar qué suele comer por la mañana, detalló: “Como cuatro huevos fritos con pan para la yema, fruta y un sándwich de jamón y queso fundido. Y leche de avena con polen y unas nueces”.

Los huevos, el jamón y el queso aportan proteínas; el pan y la fruta, carbohidratos. Las nueces, por su parte, contienen grasas saludables, fibra y minerales. El actor también señaló que realiza ejercicio para mejorar su resistencia: “Hago bastante cardio para tener fondo, porque esto es una profesión de fondo”.

Por qué el actor planea bajar el ritmo de trabajo

Zahera considera que cuidarse es fundamental para afrontar las exigencias de los rodajes y las funciones teatrales. “Cuando tengo monólogo intento descansar durante el día, cuidarme y comer bien para estar listo. Trabajar, comer y dormir, eso es lo que hago habitualmente. Tengo 60 años y me va costando, pero bueno, en general todo bien”, explicó.

Durante las grabaciones, intenta aprovechar los intervalos de algunas horas entre escenas para descansar, incluso si debe improvisar un lugar. Aun así, admitió que no puede sostener ese ritmo indefinidamente y anticipó que el próximo año reducirá sus compromisos profesionales.

“A partir de marzo del año que viene paro máquinas, pararé con el audiovisual y estaré solo con el monólogo. Lo necesito, porque si no me consumo, y te entra el miedo de que te pase algo”.

La nueva etapa de Luis Zahera en Galicia

Después de varios años de trabajo intenso, el actor dijo que quiere recuperar tiempo para disfrutar de la vida cotidiana. “Solo se vive una vez, y siento que estoy comiéndome la vida a toda velocidad y quiero saborearla un poco”, reflexionó.

Su plan es instalarse en la casa que construyó en la isla de Arosa, en Galicia, y dedicarle tiempo a su vida personal. “Lo que me apetece es no hacer nada. Leer, abandonarme, vivir el día a día. Me acabo de hacer una casa en la isla de Arosa, me queda ponerla bonita, me dedicaré a eso a partir de marzo. Mi idea es bajar el ritmo, no hacer nada, pasear por la playa aunque sea invierno y reconectar con la naturaleza”, concluyó.