Ricardo y Elena bajarán la persiana del negocio familiar, abierto en 1925, por la jubilación y la falta de continuidad. La tienda inició una liquidación con descuentos de al menos el 50 por ciento.

Ricardo Calzados, una zapatería familiar de Zaragoza con más de un siglo de historia, cerrará sus puertas. El comercio abrió en 1925 y atendió durante generaciones a vecinos de la ciudad, pero la jubilación de Ricardo y la falta de sucesores llevaron a la pareja a tomar la decisión.

Al frente de esta última etapa estuvieron Ricardo y Elena, cuya historia también quedó ligada al local. Elena trabaja en la tienda desde 1985, el mismo año en que conoció a su marido. "Yo era dependienta. Nos conocimos en el trabajo y ahí surgió la chispa", recordó.

Una zapatería de Zaragoza con tres generaciones de historia

El negocio pasó por las manos de tres generaciones de la familia: el abuelo, el padre y el hijo del fundador. La tienda de la calle San Miguel fue el primer local que abrió la familia en Zaragoza y una de las últimas paradas de su recorrido comercial.

Durante décadas, el establecimiento vendió calzado de fabricantes nacionales y productos de calidad. También construyó un vínculo con clientes que regresaban generación tras generación. "Al final, estar de cara al público y ver pasar generaciones es algo que nos ha gustado siempre a mi marido y a mí", contó Elena.

La competencia y los cambios en el mercado del calzado

La jubilación no fue el único motivo del cierre. La competencia de las grandes cadenas y las plataformas digitales, junto con los cambios en los hábitos de consumo, afectó al comercio tradicional. Las ventas ya no son las de antes y el calzado hecho a medida perdió terreno frente a otras alternativas. "La competencia es brutal", resumió la comerciante.

Aunque la pareja tiene dos hijos, ninguno continuará con el negocio familiar, ya que ambos eligieron otros caminos profesionales. Ricardo y Elena expresaron orgullo por el trabajo realizado y por haber sostenido una atención cercana en un mercado cada vez más dominado por grandes empresas.

Liquidación con descuentos de al menos el 50 por ciento

Antes del cierre definitivo, la zapatería comenzó a liquidar las existencias que quedan en el local. Los productos de fabricantes nacionales tienen descuentos de al menos el 50 por ciento. Según explicó Elena, hay zapatos de piel que costaban 150 euros y ahora se ofrecen por entre 40 y 60 euros.

La despedida también marca el final del lugar donde Ricardo y Elena se conocieron y compartieron décadas de trabajo. "Es triste, pero si Ricardo se jubila yo me voy con él. Queremos empezar esta nueva etapa juntos", concluyó Elena.