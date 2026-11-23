Durante siglos, el bull-baiting reunió a espectadores en arenas del Reino Unido, donde perros atacaban a toros encadenados. La campaña de activistas y la ley aprobada en 1835 terminaron por prohibir esta práctica.

Durante siglos, el bull-baiting fue un espectáculo popular en el territorio de lo que hoy es el Reino Unido. La práctica consistía en sujetar a un toro con cadenas o cuerdas y soltar perros entrenados para atacarlo hasta derribarlo; los enfrentamientos podían terminar con la muerte de alguno de los animales.

La costumbre se habría iniciado en el siglo XII, después de que los normandos, un pueblo de origen escandinavo que invadió Inglaterra en 1066, introdujeran perros tipo mastín para hostigar a los toros. No existe una explicación definitiva sobre el origen de la tradición, aunque una teoría sostenía que el tormento previo al sacrificio volvía la carne más tierna y segura.

Una investigación publicada en 2019, que analizó a 488 bovinos, encontró que el estrés antes del sacrificio podía reducir la calidad de algunos cortes. Sin embargo, durante aquella época la creencia estaba tan extendida que algunos carniceros podían ser multados si vendían carne de toros que no hubieran sido hostigados.

Cómo eran los espectáculos de bull-baiting

Para el siglo XVI, el bull-baiting ya era conocido entre las distintas clases sociales y se había convertido en una forma de entretenimiento. El nombre significa «cebo de toros»: en inglés, el término alude al hostigamiento. Para los enfrentamientos se construyeron arenas en las que los animales eran atados, a veces por el cuello y otras por una pata, sin quedar completamente inmovilizados.

En ocasiones, se les colocaba pimienta en la nariz para enfurecerlos. Luego, los organizadores soltaban a los perros de manera individual y los animales debían atacar al toro, sobre todo en el hocico, hasta hacerlo caer. La ferocidad de esos perros contribuyó al desarrollo de los bulldogs, cuyo nombre combina bull, toro, y dog, perro.

Aunque la práctica era aceptada por buena parte de la sociedad, también tuvo detractores. Philips Stubbes, crítico puritano del teatro, cuestionó el espectáculo: «¿Qué corazón cristiano puede disfrutar al ver a una pobre bestia desgarrar, destrozar y matar a otra?».

La campaña contra el maltrato animal en Reino Unido

El avance hacia la prohibición comenzó el 16 de junio de 1824, cuando un grupo de personas que se reunía en Old Slaughter's Coffee House impulsó una campaña contra el maltrato animal. Bajo el liderazgo de Arthur Broome, sus integrantes fundaron la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, conocida como SPCA, y empezaron a presionar al Parlamento para promover leyes de protección.

Dos años antes, el 22 de julio de 1822, el rey Jorge IV había firmado una ley para prevenir el trato cruel e indebido del ganado. La reforma fue impulsada por el activista irlandés Richard Martin y se convirtió en la primera legislación sobre bienestar animal de la democracia moderna. Protegía a caballos, ovejas y otros animales de ganado, pero dejaba afuera a las aves y no incluía a los toros.

El bull-baiting siguió en pie durante más de una década. En 1835, el diputado por South Durham y miembro de la SPCA Joseph Pease presentó ante el Parlamento la Ley de Crueldad hacia los Animales, también llamada Ley Humanitaria. La norma, aprobada ese mismo año, prohibió la caza de toros y osos y estableció mejores reglas para evitar el sufrimiento de los animales en los mataderos.

La prohibición del bull-baiting y el legado de la RSPCA

Aunque después de la aprobación de la ley se realizaron algunos encuentros, el bull-baiting llegó a su fin. La SPCA, por su parte, amplió su tarea y comenzó a intervenir en casos de maltrato y peleas ilegales de animales.

La labor de los activistas también implicó riesgos. En 1838, el inspector James Pipper murió a causa de las heridas sufridas cuando intentaba detener una pelea de gallos en Hanworth, Middlesex. Dos años después, la reina Victoria autorizó a la organización a incorporar el título «Real» y pasó a llamarse RSPCA.

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales continúa promoviendo iniciativas de protección. En 2019, tras más de 50 años de campaña, se prohibió el uso de animales salvajes en circos en Inglaterra. En 2024, la organización conmemoró su 200 aniversario, con la abolición del bull-baiting entre los hitos de su historia.