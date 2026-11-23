El presidente estadounidense condicionó una nueva ofensiva a que no haya un acuerdo sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. También advirtió que cualquier buque iraní que intente romper el bloqueo será hundido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría ordenar nuevos ataques militares a gran escala contra Irán desde el 1 de enero de 2027 si fracasan las negociaciones sobre el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En una entrevista televisiva, calificó de inútiles las conversaciones diplomáticas con Teherán y señaló el comienzo del próximo año como un punto de quiebre.

Trump afirmó que Washington no tiene apuro y que dará margen hasta fin de año para buscar una salida diplomática. Sin embargo, estableció dos plazos distintos: una ofensiva directa contra territorio iraní dependería de lo que ocurra después del 1 de enero de 2027, mientras que cualquier buque iraní que intente quebrar el bloqueo naval sería atacado y hundido de inmediato.

Trump cuestionó la postura de los negociadores iraníes

El mandatario republicano acusó a los representantes de Teherán de endurecer su posición después de las elecciones de mitad de mandato celebradas este mes en Estados Unidos. La derrota del oficialismo estuvo vinculada al impacto económico del conflicto y al aumento de los precios de la energía.

"Ahora son más agresivos que antes de las elecciones", afirmó Trump sobre los negociadores iraníes. También los describió como "expertos en alargar" las conversaciones: "Hablan constantemente, no hacen otra cosa que hablar, pero todo son tonterías".

Las declaraciones se producen mientras la flota estadounidense mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. La crisis regional se desató tras una ofensiva militar en la que también participó Israel y el bloqueo inicial impuesto por Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro mundial de petróleo y gas.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

El gobierno iraní aseguró el sábado que busca una salida diplomática para evitar una nueva guerra abierta con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Teherán está dispuesto a acelerar la reanudación del tránsito naval si la Casa Blanca acepta sus reclamos.

"Si quieren reducir el plazo para reabrir Ormuz de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas", planteó Araqchí.

El canciller dijo que Irán busca un pacto "bueno, honorable y digno" que garantice el cese de las hostilidades. También ratificó la hoja de ruta propuesta por su administración: que las exigencias iraníes se cumplan "el primer día" y que la reapertura del estrecho de Ormuz coincida con el comienzo formal de las negociaciones "el segundo". El viernes, Trump había rechazado esos términos: "Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí".

El papa León XIV pidió menos guerras y divisiones

La crisis en Medio Oriente también estuvo presente en el mensaje dominical del papa León XIV. Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el pontífice estadounidense llamó a ofrecer una respuesta cristiana ante un escenario global marcado por la violencia y evocó a su predecesor Pío XI.

"En una época marcada por tensiones y conflictos, mi predecesor quiso destacar que el Señor de la historia es Rey de paz y justicia para todos los pueblos del mundo", señaló el Papa ante los fieles.

León XIV, quien mantuvo contrapuntos públicos con Trump por la intervención militar contra Irán y recientemente hizo historia al votar en las elecciones legislativas de su país natal, profundizó un llamado que había realizado días atrás, al regresar de una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

"Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes y de reconciliación. Menos polémicas, menos guerras, menos divisiones", había expresado durante el vuelo papal rumbo a Roma. "Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible, así que veremos qué sucede", concluyó.