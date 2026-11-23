Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La ganadora de MasterChef Celebrity 10 contó cómo prepara un sándwich de tres pisos con tortilla francesa, tomate, jamón cocido y queso. También compartió detalles de su alimentación y su rutina de actividad física.

La periodista española Mariló Montero, ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity, reveló cuál es uno de sus platos preferidos cuando tiene que comer sola. Se trata de una preparación sencilla y rápida: un sándwich de tres pisos con tortilla francesa, tomate, jamón cocido y queso.

Lejos de las elaboraciones que mostró durante el certamen, Montero elige una receta práctica para resolver una comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La combinación lleva pan de molde untado con tomate, una loncha de queso, jamón cocido y una tortilla francesa bien jugosa.

Cómo prepara Mariló Montero su sándwich de tres pisos

La periodista describió la receta y sus ingredientes:

“Me preparo un sandwichito completo de tortilla francesa, con pan Bimbo untado con tomate, jamón york, una loncha de queso y tortilla francesa muy jugosa, un sándwich de tres plantas”

La tortilla francesa también aparece en otros momentos de su alimentación. Montero suele incluirla en el desayuno y, en ocasiones, la acompaña con pan de baguette, tomate, aceite de oliva virgen extra y sal.

La alimentación y los hábitos de Mariló Montero

Aunque presta atención a lo que come, la presentadora no sigue una rutina basada en restricciones estrictas. Su dieta habitual incluye verduras, frutas, legumbres, pescado y aceite de oliva, alimentos característicos del patrón mediterráneo. Entre sus frutas favoritas está el plátano, que consume a diario.

Para empezar el día, suele elegir una tortilla francesa dentro de un bocadillo de pan de barra, acompañada de café con leche y jugo de naranja natural. Cuando no desayuna en su casa, busca un lugar donde le preparen una opción similar.

Actividad física y equilibrio en la rutina

Además de cuidar su alimentación, Montero realiza actividad física con regularidad y complementa sus entrenamientos con yoga. Su enfoque, según explicó, consiste en combinar hábitos saludables con el disfrute, sin eliminar los alimentos que le gustan.

Cuando considera que comió más de lo habitual, reconoce que aumenta la actividad física. Su filosofía es disfrutar de la comida y compensar los excesos con movimiento, sin convertir la alimentación en una lista de prohibiciones. En ese marco, su sándwich de tres pisos representa una alternativa simple que puede darse cuando come sola.