Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El expresidente brasileño permanece internado por una obstrucción aguda del intestino delgado y no tiene fecha de alta. Su médico personal advirtió que podría ser operado si el tratamiento convencional no da resultado.

Jair Bolsonaro continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Brasilia por una obstrucción abdominal y, por el momento, no tiene previsión de alta. El expresidente brasileño pasó la última noche sin dolores, según informaron este domingo los médicos que lo atienden.

Bolsonaro ingresó el viernes al hospital DF Star, luego de sufrir fuertes dolores abdominales. Ese mismo día le diagnosticaron una obstrucción aguda en el intestino delgado.

Los médicos evalúan una nueva cirugía para Bolsonaro

El cardiólogo Brasil Caiado, médico personal del exmandatario, explicó que podrían realizarle una nueva intervención si el tratamiento convencional no muestra resultados en las próximas horas. El objetivo sería normalizar el funcionamiento del intestino.

De acuerdo con las autoridades del centro de salud, Bolsonaro se encuentra “estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea”. El último parte médico no presentó cambios respecto del informe difundido el sábado.

La senadora electa y esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, comunicó en Instagram que su marido pasó la noche del sábado sin dolores y que ya camina por los pasillos del hospital. También pidió a sus seguidores que lo tengan presente en sus oraciones para que su intestino “vuelva a funcionar normalmente” y no necesite otra cirugía.

El antecedente de salud y las declaraciones de Carlos Bolsonaro

Los problemas abdominales de Bolsonaro se vinculan con las lesiones que sufrió en septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais. El ataque, ocurrido mientras disputaba la presidencia de Brasil, le provocó heridas graves y requirió distintas intervenciones quirúrgicas.

En una serie de publicaciones en redes sociales durante la noche del viernes, su hijo Carlos Bolsonaro cuestionó la situación judicial de su padre y vinculó su estado de salud con la prisión domiciliaria que cumple tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo.

“Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, (...) bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”, escribió Carlos.

En otro mensaje, agregó: “el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra”. También apuntó contra el juez Alexandre de Moraes y afirmó: “Lo peor: el único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. ¡No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto!”.

La situación judicial del expresidente brasileño

La internación se produjo mientras Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasil, luego de ser condenado por su participación en una conspiración golpista destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones presidenciales de 2022.

Sus hijos Flávio y Eduardo Bolsonaro se encuentran en Estados Unidos. Flávio fue candidato presidencial y ambos permanecen fuera de Brasil en medio de la situación judicial y política que atraviesa la familia.