Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El mandatario brasileño prevé convocar al presidente argentino y al estadounidense a la ceremonia del 5 de enero. La invitación buscaría abrir una etapa de distensión, pese a las tensiones políticas y diplomáticas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitará a Javier Milei y a Donald Trump a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el 5 de enero en Brasilia. La iniciativa apuntaría a enviar una señal de distensión a la Argentina y a Estados Unidos, cuyos mandatarios todavía no reconocieron públicamente su victoria electoral.

La invitación se proyecta en medio de las fuertes diferencias entre Lula y Milei. Durante la campaña presidencial brasileña, el dirigente argentino volvió a calificar al líder del Partido de los Trabajadores de “ladrón y corrupto”, respaldó explícitamente a Flávio Bolsonaro y lo ayudó a fugarse de Brasil.

Lula busca bajar la tensión con Milei y Trump

Fuentes cercanas al presidente brasileño señalaron que el objetivo es realizar un gesto político para superar las diferencias. Sin embargo, dentro del Partido de los Trabajadores no esperan que la iniciativa produzca una mejora inmediata en el vínculo con el mandatario argentino.

Antes de la asunción, Lula y Milei podrían volver a coincidir en la cumbre del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. Luego, ambos participarían de la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami, con Trump como anfitrión.

Los antecedentes que complican la relación entre Brasil y Argentina

La posibilidad de que Milei viaje a Brasilia está atravesada por antecedentes de distancia entre los gobiernos. En diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia argentina, Lula rechazó la invitación del libertario y envió en su lugar a su canciller. Desde entonces, las diferencias ideológicas y políticas marcaron la relación entre Buenos Aires y Brasilia.

La tensión se profundizó durante la campaña electoral brasileña y volvió a quedar expuesta después del balotaje. El Gobierno argentino evitó pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Lula, en un contexto marcado también por las declaraciones de Milei contra el mandatario brasileño.

El vínculo de Lula con Trump y las negociaciones comerciales

La relación entre Lula y Trump atraviesa un escenario distinto. En el Gobierno brasileño consideran que el presidente estadounidense podría adoptar una postura más pragmática después de las elecciones de mitad de mandato, especialmente ante el riesgo de perder la mayoría legislativa.

Además, Lula busca retomar las negociaciones comerciales con Washington para reducir los aranceles impuestos a los productos brasileños, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países durante el último año y medio.

Trump cuestionó el proceso electoral brasileño

Durante la campaña, Trump evitó respaldar explícitamente a alguno de los candidatos de Brasil. Después de los comicios, sin embargo, cuestionó el proceso electoral, lo calificó de “terrible” y sugirió que había sido fraudulento.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, sostuvo el presidente estadounidense.

Aunque distintas potencias internacionales felicitaron a Lula tras conocerse el resultado del balotaje, Washington no emitió un reconocimiento oficial de su victoria.