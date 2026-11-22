Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La histórica residencia del Upper East Side, asociada con el personaje de Audrey Hepburn en la película de 1961, fue renovada durante tres años. La propiedad cuenta con cinco niveles, jardín privado y dos terrazas.

El edificio neoyorquino asociado con Holly Golightly, el personaje que interpretó Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany, fue vendido por 11,5 millones de dólares. La casa adosada está ubicada en el 169 de la calle 71 Este, en el Upper East Side de Manhattan.

Diseñado por el arquitecto John Sexton en 1866, el inmueble fue renovado por completo durante tres años y hoy combina una propuesta residencial de lujo con elementos de su arquitectura original.

La casa de Desayuno en Tiffany en el Upper East Side

Las puertas arqueadas y los marcos de las ventanas, pintados de azul Tiffany, mantienen el vínculo visual con la película. Durante años, la propiedad fue una parada habitual para muchos admiradores del cine clásico que visitaban Nueva York.

La película de 1961 está basada en la novela homónima de Truman Capote. Aunque el exterior del edificio que aparece en la historia es auténtico, los interiores de los apartamentos y la conocida escena de Moon River en la escalera de incendios se recrearon en los estudios Paramount de Hollywood.

Una propiedad de cinco niveles y 415 metros cuadrados

La residencia se encuentra en una calle arbolada, entre Lexington Avenue y Third Avenue, en uno de los sectores residenciales más codiciados de Manhattan. Tiene cinco niveles y una superficie interior de aproximadamente 415 metros cuadrados.

Entre sus comodidades cuenta con ascensor, un sótano completamente renovado y un jardín privado de unos 28 metros cuadrados. También dispone de dos terrazas con vistas panorámicas.