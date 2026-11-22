La nutricionista Carla Romagosa explica por qué la proteína es clave para preservar la masa muscular durante la menopausia. También detalla cuánto consumir, cómo repartirla y por qué los suplementos no siempre son necesarios.

Los cambios hormonales asociados a la menopausia pueden favorecer la pérdida de masa muscular y el aumento de grasa abdominal. En ese contexto, cubrir las necesidades de proteína es importante para mantener los tejidos, conservar la fuerza y favorecer la saciedad, aunque la cantidad adecuada depende de cada persona.

La dietista-nutricionista Carla Romagosa, especializada en menopausia, perimenopausia y salud femenina, sostiene que la alimentación debe adaptarse a esta etapa sin recurrir a restricciones innecesarias. La profesional también es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia.

Por qué la proteína es importante durante la menopausia

La proteína cumple funciones estructurales y forma parte de músculos, piel y tendones. Además, participa en procesos metabólicos, en la producción de hormonas y anticuerpos y en la reparación de tejidos.

La masa muscular empieza a disminuir de manera progresiva a partir de los 30 o 35 años, y los cambios hormonales de la transición a la menopausia pueden acentuar ese proceso. Sin embargo, comer proteína por sí sola no aumenta el músculo: para ganar masa muscular, es necesario combinar una ingesta suficiente con entrenamiento de fuerza.

Cuánta proteína necesita una mujer en menopausia

Como referencia general, para adultos sanos suele mencionarse un consumo de 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día. Romagosa advierte que esa cantidad puede resultar insuficiente para algunas mujeres en menopausia y plantea, como orientación, un rango de entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo, con una evaluación individual.

Las necesidades podrían ser mayores en quienes entrenan fuerza, buscan perder grasa o presentan sarcopenia, y acercarse a los 2 gramos por kilo bajo supervisión profesional. La cantidad también depende del nivel de actividad: una persona sedentaria necesita proteína para mantener sus tejidos, pero no necesariamente la misma cantidad que alguien que entrena.

Cómo calcular las porciones y repartir la proteína

Para estimar el consumo, es importante distinguir el peso de un alimento de la cantidad de proteína que aporta. Una porción de 120 gramos de pechuga cocinada contiene aproximadamente 35 gramos de proteína; dos huevos aportan entre 12 y 14 gramos, y 150 gramos de salmón, alrededor de 30 gramos.

Romagosa no recomienda pesar y medir todos los alimentos, porque ese control puede volverse excesivo. En su lugar, propone aprender a reconocer las porciones y observar el conjunto de la alimentación. También aconseja distribuir la proteína entre las comidas, ya que es difícil alcanzar los requerimientos diarios en una sola ingesta.