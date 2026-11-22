Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La actriz reflexionó sobre el envejecimiento, la presión social para aparentar menos edad y el lugar de las mujeres mayores. También habló de su carrera, su nueva obra teatral y la memoria histórica de España.

A sus 91 años y con más de siete décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, Lola Herrera cuestionó la importancia que la sociedad les da a la juventud y a la apariencia. “Lo de ser joven es un ratito, nada más, o sea, es muy poco tiempo”, afirmó en el programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez.

La actriz planteó que cada etapa de la vida tiene su propio valor. “Desde mis 91 años fui joven hace muchísimo. Pero yo creo que cada edad tiene lo suyo y tiene su encanto”, expresó.

Lola Herrera cuestionó el rechazo social a la edad

Herrera dijo que le incomoda la presión cultural por parecer más joven y señaló la publicidad de productos destinados a disimular el paso del tiempo. “A mí lo que me da mucha rabia es que vivamos en una sociedad donde rechaza la edad”, sostuvo.

También recordó la libertad que sintió al dejar de teñirse el pelo. “La liberación de tener tus canas”, dijo, al evocar las horas que pasó en peluquerías durante su vida.

En su reflexión, advirtió que el envejecimiento suele tener un peso adicional para las mujeres. “Vivimos en un mundo donde ser mayor es una desgracia, en vez de ser una cosa que se debería valorar”, afirmó, y señaló que ese rechazo se agudiza en el caso femenino.

Su regreso al teatro con Camino a La Meca

La actriz volvió al Teatro de Bellas Artes de Madrid con Camino a La Meca, obra de Athol Fugard inspirada en la vida real de Helen Martins. Herrera describió la pieza como una historia que “va de una mujer con ansias de libertad, mayor, creativa”.

El personaje y la obra conectan con sus convicciones sobre la autonomía y el derecho a seguir creando sin importar la edad.

La memoria histórica y los inicios de Lola Herrera en televisión

Durante la charla, Herrera también rechazó la romantización de la posguerra española. “Me dan ganas de darles una pedrada cuando oigo eso Nací un año después de la guerra, tengo 91 años y he pasado por todo eso. He vivido 40 años una dictadura”, respondió ante quienes ensalzan ese período.

Además, cuestionó a los jóvenes que cantan el Cara al sol. “Me parece que es un atentado a la memoria de los que fueron asesinados brutalmente”, afirmó. “Ni una broma con eso, hay ignorancia total y absoluta”.

La visita al programa coincidió con el 70 aniversario de Televisión Española. Herrera recordó sus primeros trabajos en la pantalla chica, en espacios como Teatro de siempre, Estudio 1 e Historias para no dormir.

“Hacíamos las obras de teatro en directo. Los estudios eran muy pequeños, pero todo aquel comienzo fue maravilloso”, rememoró. También describió el agotamiento que implicaban aquellas emisiones: “Todo era difícil, pero cuando terminabas de emitir un programa te quedabas muerta. No tenías fuerza para nada más”.

La actriz considera aquella etapa un aprendizaje fundamental en una carrera que, a sus 91 años, sigue activa.