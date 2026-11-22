Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Una imagen tomada en 2008 por el Orbitador de Reconocimiento de Marte muestra vetas que parecen árboles en las dunas del polo norte. El fenómeno se debe a la sublimación estacional del hielo de dióxido de carbono, que arrastra arena oscura por las laderas.

Una imagen captada en 2008 por el Orbitador de Reconocimiento de Marte muestra lo que parece un bosque de árboles raquíticos sobre dunas heladas, cerca del polo norte del planeta. Sin embargo, las formas oscuras no son vegetación: son rastros de arena desplazada por un proceso estacional.

La fotografía fue tomada por HiRISE, una cámara instalada en el orbitador de la NASA. Al invertir la imagen, las vetas dejan de parecer troncos y ramas y se distinguen como arena oscura que se desliza desde el interior de las dunas cubiertas de hielo.

Por qué aparecen vetas oscuras en las dunas de Marte

Marte, como la Tierra, tiene estaciones debido a la inclinación de su eje. Pero durante el invierno marciano, el dióxido de carbono de la atmósfera se congela y forma nieve y escarcha que cubren las regiones polares con una capa de hielo seco.

Cuando llega la primavera, ese hielo no se derrite en forma líquida: se sublima, es decir, pasa directamente del estado sólido al gaseoso. La radiación solar puede atravesar el hielo translúcido y calentarlo desde abajo. Así se acumula gas, que puede abrirse paso hacia la superficie y arrastrar arena.

El movimiento de arena transforma el paisaje marciano

Al bajar por las empinadas laderas, la arena deja largas marcas oscuras que, vistas desde arriba, se asemejan a troncos y ramas. En la imagen de 2008, HiRISE también registró una pequeña nube de polvo levantada por el material que caía por la duna.

Un estudio publicado en 2011 por la científica planetaria Candice Hansen-Koharcheck, del Instituto de Ciencias Planetarias, y sus colegas comparó imágenes de las dunas del norte tomadas en distintos años marcianos. El análisis mostró cambios pronunciados: algunas formaron nuevos barrancos y cavidades, mientras otras acumularon depósitos de arena en la base.

En cinco dunas medidas por el equipo, los bordes inferiores de las laderas avanzaron entre 2,2 y 4,7 metros durante un solo año marciano. El dato da cuenta de la transformación que pueden provocar los ciclos estacionales en el relieve del planeta.

Un fenómeno efímero que se repite cada primavera

Durante el verano marciano, el hielo desaparece y con él se borran las vetas oscuras. Los vientos redistribuyen la arena y suavizan gradualmente las pendientes de las dunas.

Al regresar el invierno, las dunas vuelven a congelarse. El ciclo prepara el escenario para que, en la siguiente primavera, reaparezcan las marcas que desde el espacio evocan un bosque fugaz en el paisaje marciano.