La geriatra sostiene que estos equipos pueden intervenir desde el diagnóstico de una enfermedad incurable y atender tanto los síntomas como las necesidades emocionales, sociales y espirituales. También advierte sobre la falta de acceso en algunas localidades y la necesidad de priorizar el confort.

Los cuidados paliativos suelen asociarse con los últimos días de vida, pero pueden acompañar a pacientes y familias desde el diagnóstico de una enfermedad incurable. Así lo plantea la doctora María Herrera, geriatra y responsable de los equipos de esta especialidad en cuatro hospitales públicos de Madrid: Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y General de Villalba.

Herrera, además vocal de Comunicación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, sostiene que la atención no se limita a aliviar el dolor. También busca reducir el sufrimiento, acompañar al paciente y atender las necesidades de su entorno. La especialista señala que la disciplina todavía no está reconocida oficialmente como especialidad médica vía MIR y que tampoco cuenta con una formación reglada específica.

Cuidados paliativos desde el diagnóstico

Los equipos pueden intervenir desde que se diagnostica una enfermedad incurable, no solo en la etapa final. En algunos casos, el acompañamiento se extiende durante años. Herrera menciona como ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuyos pacientes pueden recibir atención paliativa desde el momento del diagnóstico.

La población que necesita estos cuidados también cambió. Antes, el 80 por ciento de los pacientes atendidos tenía cáncer; actualmente, la proporción se distribuye prácticamente en partes iguales: un 50 por ciento de pacientes oncológicos y otro 50 por ciento de personas con enfermedades no oncológicas. Entre estas últimas hay pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y patologías neurológicas.

Atención integral al paciente y su familia

El abordaje paliativo contempla síntomas como el ahogo, las náuseas, los vómitos, el cansancio extremo y la tristeza, además del dolor. También incluye el sufrimiento emocional, las preocupaciones sociales, la pena por dejar a la familia y las inquietudes espirituales.

Para responder a esas necesidades, el trabajo es multidisciplinario y puede involucrar a médicos, enfermeras, psicólogos y profesionales de acompañamiento espiritual. Un psicólogo puede ayudar a conversar con los hijos o a prepararse para una despedida; el cuidado atento de una enfermera también puede marcar una diferencia para una persona frágil. Herrera destaca, además, la importancia de que los equipos se acompañen entre sí ante el vínculo que construyen con los pacientes y el impacto de las despedidas.

La familia también forma parte de la atención: un diagnóstico incurable modifica los roles, los cuidados y la organización cotidiana. Por eso, los profesionales acompañan no solo al paciente, sino también a quienes lo cuidan, a sus hijos y a otros familiares. Herrera recuerda que un gesto sencillo, como preguntar a la persona cuidadora cómo está, puede tener un valor especial para la familia.

Espiritualidad y deseos al final de la vida

La dimensión espiritual, explica la geriatra, no está necesariamente ligada a la religión. Puede relacionarse con aquello que da sentido a la vida, los recuerdos, el legado o las preguntas sobre la muerte. El objetivo no es imponer creencias, sino acompañar esas inquietudes y ayudar a cumplir deseos antes del fallecimiento. En ese trabajo, su equipo cuenta con la colaboración de la Fundación 38 Grados.

Entre los recuerdos de la especialista está el de un abuelo que solía llevar a sus nietos al cine. Como necesitaba oxígeno, el equipo cerró una sala para que pudiera compartir esa experiencia por última vez con sus 14 nietos. Herrera también menciona a personas que se tatúan el nombre de un hijo que no llegarán a conocer. Para ella, la atención no consiste únicamente en evitar el dolor, sino también en ayudar a resolver asuntos importantes.

Acceso desigual y prioridad en el confort

Herrera considera que todavía hay personas que mueren con sufrimiento evitable. Aunque observa avances en la comprensión de que la medicina no se dedica exclusivamente a curar, advierte que los cuidados paliativos deben llegar a todas las provincias y localidades.

También plantea revisar algunas respuestas en los servicios de urgencias. Ante una persona en el final de la vida con dificultad para respirar, pueden aplicarse máquinas, nebulizaciones y protocolos por la disponibilidad de tecnología. Sin embargo, la especialista remarca que no todo lo técnicamente posible es necesariamente lo adecuado: la atención debe priorizar el confort y aliviar el sufrimiento, incluso mediante sedación cuando está indicada.

La idea de que derivar a un equipo paliativo significa que ya no queda nada por hacer sigue presente, incluso entre profesionales de la salud. La propuesta de Herrera apunta a cambiar esa mirada y a incorporar antes una atención que acompaña al paciente y a su familia durante el proceso de enfermedad.