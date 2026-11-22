Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La jubilada vive en Poveda, un pequeño pueblo de Ávila, desde que se casó y fue testigo de la pérdida de habitantes. Aunque recuerda las dificultades de su infancia, sostiene que hoy hay más dinero y mayor posibilidad de administrarlo.

Josefa Pérez tiene 87 años y desde hace décadas vive en Poveda, un pequeño municipio de la provincia española de Ávila. A lo largo de su vida vio cambiar las condiciones cotidianas y cómo la localidad perdió habitantes, pero considera que el presente ofrece ventajas frente a su infancia.

Nació en Amavida, en 1939, durante la posguerra española. Después de casarse con un hombre de Poveda, se instaló en ese pueblo, donde formó su familia y continúa viviendo. Consultada sobre si se vivía mejor antes o ahora, se inclinó por la actualidad.

La mirada de Josefa Pérez sobre la vida actual

Aunque reconoce que muchas personas creen que hoy se vive peor, la jubilada destaca que hay más recursos económicos y que cada persona puede decidir cómo administrarlos. "Se dice que se vive mal, pero se tiene más dinero y lo puedes manejar", expresó.

Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la falta de comodidades. Muchas familias dependían del trabajo en el campo para salir adelante, y los inviernos, recuerda, eran especialmente fríos.

Los recuerdos de la escuela y los inviernos en Ávila

Josefa asistió al colegio hasta los 15 años. Para soportar las bajas temperaturas, los chicos llevaban una lata pequeña con brasas, una solución casera para calentarse las manos y los pies. "Había más frío", recordó, y agregó: "Llevábamos una latita con la lumbre".

Tras casarse, se mudó a Poveda, en el Valle de Amblés, una localidad rodeada de montañas que conserva parte de su paisaje tradicional. Desde entonces fue testigo de la transformación del pueblo y de la partida de muchos de sus vecinos.

Poveda pierde habitantes y cambia sus costumbres

"La gente se ha largado, se van yendo todos", lamentó. Según contó, numerosos habitantes se trasladaron a ciudades como Ávila o Madrid en busca de oportunidades. La disminución de la población también modificó los encuentros sociales y las celebraciones del pueblo.

Entre sus recuerdos están las fiestas populares, cuando la plaza principal reunía a buena parte de los vecinos. Josefa tiene tres hijos y varios nietos; los mayores rondan los 30 años. Algunos trabajan y otros siguen estudiando, aunque la mayoría construyó su vida lejos de Poveda.

A sus 87 años, no sabe qué futuro le espera al lugar que eligió como hogar. Sin embargo, mantiene una mirada positiva sobre los cambios que atravesó: pese a las dificultades actuales, considera que mejoraron las condiciones materiales y que hoy hay más dinero disponible para organizar la vida cotidiana.