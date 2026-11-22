Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El creador de Super Mario y The Legend of Zelda sostuvo que la IA puede hacerse cargo de tareas operativas y dar más espacio a las decisiones creativas. También advirtió que la intención propia es clave para que una obra tenga identidad.

Shigeru Miyamoto, el diseñador japonés responsable de franquicias como Super Mario y The Legend of Zelda, compartió su mirada sobre el avance de la inteligencia artificial generativa y su impacto en la industria de los videojuegos. Para el referente de Nintendo, estas herramientas no tienen por qué ser una amenaza para la imaginación humana: también pueden ayudar a distinguir qué significa crear.

“Cuanto más la IA reemplace estas tareas, más oportunidades brindará para reflexionar sobre lo que realmente importa”, sostuvo Miyamoto al analizar la posibilidad de que la tecnología asuma distintas etapas del trabajo creativo. Según planteó, puede facilitar la ejecución, pero la intención y la capacidad de desarrollar una idea siguen siendo fundamentales.

La inteligencia artificial y el trabajo creativo

El diseñador hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la sede de Nintendo, en Kioto, luego de recibir la Orden de la Cultura de Japón. Para explicar su postura, comparó el avance de la IA con otros cambios tecnológicos que atravesó a lo largo de su carrera.

Miyamoto recordó la transición de las máquinas de escribir a los procesadores de texto, que modificó la forma de trabajar de los diseñadores. Antes, explicó, algunas habilidades técnicas, como dibujar letras atractivas para un afiche, podían alcanzar para que alguien fuera considerado diseñador.

Con la llegada de las computadoras, esas tareas se simplificaron y quedaron más expuestas otras capacidades, como el sentido de la composición y la mirada estética. “Creo que la IA generativa representa un cambio similar”, planteó.

La intención detrás de una creación

En su análisis, Miyamoto distinguió entre concebir una idea y llevarla a cabo. Primero se define una estructura general y un concepto; luego llega el momento de completar espacios, ajustar detalles y perfeccionar el resultado.

Sin embargo, advirtió que esa segunda etapa también puede ser gratificante. Una persona puede disfrutar tanto del proceso de ejecución que termine confundiendo el esfuerzo invertido con la calidad de lo que produjo. Por eso, consideró que la IA puede ayudar a poner en primer plano las decisiones que definen el valor de una obra.

El creador también recordó que hubo diseños elaborados mediante la copia y el pegado de elementos de otros trabajos. A su entender, esas producciones rara vez perduran porque carecen de una intención propia. “La intención individual de diseño” es, para Miyamoto, uno de los elementos que le dan identidad a una creación.

El lugar de las personas en el futuro de los videojuegos

La computadora, sostuvo, puede funcionar como asistente en las tareas necesarias para concretar una idea, pero no reemplaza el propósito que la impulsa. Incluso si la inteligencia artificial llegara a realizar prácticamente todas las tareas del desarrollo de videojuegos, Miyamoto considera que las personas conservarían un lugar en el proceso creativo.

Su argumento es que la tecnología puede facilitar la ejecución, mientras que decidir qué vale la pena crear y con qué intención seguirá siendo relevante. La reflexión se suma al debate que atraviesa a la industria sobre el uso de herramientas generativas.

Nintendo no confirmó públicamente si incorporó estas tecnologías al desarrollo de sus títulos. Su presidente, Shuntaro Furukawa, reconoció el potencial creativo de la inteligencia artificial, aunque también señaló los riesgos vinculados con la propiedad intelectual.

Para Miyamoto, el avance de estas herramientas puede servir para volver a poner el foco en aquello que distingue a una creación: no solo cómo se hace, sino también qué idea la impulsa y qué busca transmitir.