Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La Embajada rusa en Estados Unidos calificó la medida como un acto de censura con motivaciones políticas. La cuenta pertenece a la Red Global de Verificación de Datos, lanzada por la Cancillería rusa en abril de 2025.

La Embajada de Rusia en Estados Unidos acusó a Google de suspender la cuenta oficial de la Red Global de Verificación de Datos (GFCN, por sus siglas en inglés) y calificó la decisión como un "acto de censura arbitraria" con un supuesto "motivo político". La denuncia se conoció pocos días después de la reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China.

La GFCN fue creada en abril de 2025 por la Cancillería rusa y reúne a cientos de especialistas de distintos países. Entre sus integrantes se encuentra la agencia estatal rusa TASS.

La denuncia de la Embajada rusa contra Google

En un comunicado, la representación diplomática afirmó: "Hemos tomado nota de las informaciones aparecidas en los medios, así como de una declaración de la Red Global de Verificación de Datos, en la que se afirma que Google ha suspendido indefinidamente la cuenta oficial de dicha asociación, sin posibilidad de apelación ni de restitución".

La Embajada describió a la organización como "una red de verificación de datos seria que publica regularmente refutaciones detalladas sobre desinformación y noticias falsas". También sugirió que la suspensión podría estar vinculada con la guerra entre Rusia y Ucrania.

"¿Podría este acto de censura por parte de Google estar relacionado con esta investigación de gran repercusión, que resulta especialmente incómoda para el régimen de Kiev y sus patrocinadores, al desmentir sus mentiras?”

El reclamo ruso por la suspensión de la cuenta

La representación rusa sostuvo que "la GFCN no figura en ninguna lista de sanciones" y cuestionó que la medida pudiera responder a restricciones. Según la organización, la suspensión le impidió acceder y administrar su cuenta de YouTube, plataforma donde publica contenidos de manera periódica.

"Es un claro acto de censura arbitraria, con un motivo político apenas disimulado por parte del gigante tecnológico", afirmó la Embajada. Además, consideró que la decisión pone en cuestión las declaraciones de la dirección de Google sobre su compromiso con "los principios de libertad de acceso a la información".

Por último, la representación rusa instó “a las corporaciones tecnológicas estadounidenses a "defender los principios de libertad de expresión y de igualdad de acceso a la infraestructura informativa crítica, no solo de palabra, sino con hechos". También planteó que, si se trató de un error, la suspensión debería revertirse: "Si, no obstante, se trata de un error, este debería corregirse sin demora".