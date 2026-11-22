Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

Elon Musk afirmó que nunca fue MAGA y cuestionó el dinero que destinó a campañas republicanas. También dijo que le faltó empatía al posar con la motosierra que le regaló Javier Milei.

Elon Musk tomó distancia de Donald Trump tras la derrota electoral republicana y aseguró que nunca adhirió de manera incondicional al movimiento MAGA. El empresario hizo esas declaraciones durante una entrevista por videollamada desde China, en un encuentro sobre economía y negocios.

“No soy MAGA. Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, desde luego no lo comparto”, afirmó. La definición contrasta con su respaldo previo a Trump: Musk llegó a describirse como “MAGA gótico oscuro” y se convirtió en uno de los principales financistas de sus candidatos.

El dinero de Musk en las campañas republicanas

En las recientes elecciones de medio término, el dueño de Tesla destinó 500 millones de dólares para apoyar a postulantes republicanos, una cifra que lo convirtió en el mayor donante individual en la historia de las campañas estadounidenses, según la información difundida en el artículo original.

También intervino en la campaña de Texas, donde aportó más de 200 millones de dólares para respaldar al exfiscal Ken Paxton frente al demócrata James Talarico. Este último enfrentó una campaña negativa que el texto original describe como una de las más virulentas de los últimos años y que contó con el aval del propietario de X.

La derrota republicana en Texas y el papel de Musk

El resultado electoral fue adverso para los republicanos. James Talarico ganó la elección para el Senado y Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato. La victoria demócrata puso fin a una larga racha de triunfos republicanos en el estado, de acuerdo con el artículo original.

Musk trasladó a Texas parte de sus empresas, atraído por los beneficios fiscales otorgados por Abbott. Sectores demócratas cuestionaron esos incentivos y señalaron una posible falta de transparencia, en particular por los aportes posteriores del magnate a las campañas del gobernador y de Paxton, canalizados mediante grupos como Texas PAC y Senate Leadership Fund.

Tras el resultado, Musk reconoció que se arrepentía de parte del dinero invertido en las campañas republicanas. “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto casi nada a cambio. Probablemente, si pudiera retroceder en el tiempo, habría gastado menos”, expresó.

El vínculo de Musk con Trump y la motosierra de Milei

El empresario había sido uno de los aliados más visibles de Trump al comienzo de su segundo mandato. Se incorporó al Gobierno al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, que prometía impulsar fuertes recortes del gasto público, en una línea comparada con las políticas de Javier Milei.

Musk también posó junto al presidente argentino en una convención de la C-PAC, donde levantó una motosierra que Milei le había regalado. La imagen fue celebrada por seguidores libertarios y reforzó la identificación entre ambos dirigentes.

En la entrevista, el magnate reconoció que fue un error salir al escenario con esa herramienta. Ante el comentario de un usuario de X que cuestionó la escena, Musk respondió: “Es un punto válido, Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía”.

Las críticas demócratas y el giro de Musk

El cambio de tono se produjo mientras los demócratas plantean investigar las contribuciones de campaña de Musk y los contratos federales por decenas de miles de millones de dólares otorgados a sus empresas, entre ellas SpaceX. También buscan establecer límites para los grandes centros de datos.

Después de calificar a los demócratas como un “peligro” para Texas, Musk describió a Hinojosa como “bastante moderada” y sostuvo que el estado estará bien bajo su mandato. El empresario también cuestionó su propia aparición con la motosierra: “Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía”.

El alejamiento declarado no borra su respaldo financiero a Trump en 2024 ni su participación en la gestión. Musk también utilizó su plataforma X para apoyar a fuerzas de ultraderecha europeas, entre ellas el Frente Nacional francés y AfD, el partido alemán de Alice Weidel, cuyos congresos lo tuvieron como orador por videoconferencia. Asimismo, respaldó a Jair Bolsonaro y a su hijo en Brasil.

El artículo original también atribuye a Musk un papel en el giro de X hacia la amplificación de discursos de odio y cuentas falsas, además de cuestionar su defensa de una regulación mínima para la inteligencia artificial. Su viraje se suma al de otros empresarios tecnológicos que respaldaron a Trump y ahora observan con preocupación la posibilidad de un regreso demócrata a la Casa Blanca en 2028.