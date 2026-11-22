Nelio Gouveia asesinó a Jennifer Symonds en Henley-on-Thames mientras tenía vigente una condena en suspenso por agredir a otra mujer. Deberá cumplir al menos 22 años y seis meses antes de que pueda evaluarse su liberación.

Nelio Gouveia, de 45 años, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Jennifer Symonds, de 44, en Henley-on-Thames, Inglaterra. Deberá cumplir al menos 22 años y seis meses antes de que pueda considerarse su liberación.

El hombre se declaró culpable el 29 de octubre ante el Tribunal de la Corona de Oxford, que dictó la sentencia el 20 de noviembre. Symonds murió el 6 de marzo, después de que Gouveia la atacara junto al río Támesis. La autopsia estableció que la causa inmediata de su muerte fue el ahogamiento.

El ataque a Jennifer Symonds junto al río Támesis

Gouveia y Symonds habían intercambiado mensajes para encontrarse y pasaron juntos la noche del 5 de marzo. Según la Fiscalía, recorrieron bares de Henley y luego caminaron hasta un pabellón junto al río, en el predio del club privado Phyllis Court.

El condenado trabajaba como ayudante de cocina en el club y vivía en un alojamiento para empleados. Después de dejar a Symonds en el pabellón, fue a su habitación y regresó con una barra de metal para levantar pesas, que escondió en la parte trasera de su pantalón.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque. La Fiscalía indicó que Gouveia golpeó a la mujer por detrás y siguió agrediéndola mientras ella intentaba defenderse. El cuerpo fue recuperado del río esa mañana.

La condena en suspenso que seguía vigente

La Policía recibió el aviso alrededor de las 7.50 del 6 de marzo. Gouveia fue detenido ese mismo día y acusado el 8 de marzo. Tras el ataque, se cambió de ropa y tomó un taxi hacia el aeropuerto de Heathrow. Dijo a la empresa de transporte que quería viajar a Letonia, donde tenía familiares, pero después decidió volver a Henley.

Horas más tarde, se presentó en una comisaría de Maidenhead. Allí manifestó que creía haber lastimado o matado a alguien y señaló que la mujer estaba en el río.

En agosto de 2024, Gouveia había recibido una pena de 21 meses de prisión en suspenso durante dos años por atacar a una compañera de trabajo en 2022. En esa agresión, la golpeó, le pegó en la cabeza con una botella de vino y la mordió cuando ella intentaba escapar. La condena seguía vigente cuando asesinó a Symonds.

El recuerdo de Jennifer Symonds en Henley-on-Thames

Al dictar la nueva sentencia, el juez Jay señaló que las acciones de Gouveia surgieron de su propensión a ejercer violencia contra las mujeres en determinadas circunstancias. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el acusado estaba profundamente arrepentido y que no se consideraba digno de recibir el perdón.

Symonds nació en Zambia y se mudó al Reino Unido a los tres años. Trabajó en el sector tecnológico, entre otras empresas en Microsoft, y participaba de la comunidad de Henley. Su familia la recordó como una persona generosa, que disfrutaba de los festivales y las celebraciones de la ciudad, y agradeció el acompañamiento recibido tras su muerte.

“Siempre atesoraremos nuestros recuerdos de ella y recordaremos la felicidad que trajo a nuestras vidas y a las de tantas otras personas”, expresó su familia.

Amigos de Symonds contaron que disfrutaba de la naturaleza y de pasar tiempo cerca del río. Jonathan Barter, uno de ellos, propuso instalar una placa en su memoria cerca de uno de sus lugares favoritos en Henley.