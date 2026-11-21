Lauryn Wishart, de 27 años, permanece en estado crítico pero estable tras recibir disparos en su casa. La Policía de Scotland investiga el hecho como un intento de homicidio y analiza si un vehículo incendiado está vinculado con el ataque.

Lauryn Wishart, una mujer de 27 años, recibió varios disparos mientras estaba acostada en su cama durante un ataque en su vivienda de Glasgow, Escocia. La joven permanece internada en estado crítico pero estable y todavía no pudo hablar con los investigadores.

Wishart trabaja como consultora de reclutamiento y es graduada en Derecho. Fue herida cerca de las 23.45 del lunes 16 de noviembre en su domicilio de Eynort Street, en el barrio de Lambhill, según informó la Policía de Scotland.

La Policía de Scotland investiga un intento de homicidio

La detective jefa Jennifer McCulloch, integrante del Equipo de Investigaciones Mayores, confirmó que la víctima fue atacada mientras estaba en su dormitorio. “Hasta ahora establecimos que la joven fue baleada mientras estaba acostada en su cama y hacemos todo lo posible para atrapar a quien sea responsable de este acto despreciable”, declaró.

Las autoridades consideran que se trató de un ataque dirigido e iniciaron una investigación por intento de homicidio. Por el momento, no determinaron cuál fue el motivo de la agresión.

Investigan si un vehículo incendiado está vinculado al ataque

Un Mitsubishi Outlander gris o plateado fue visto en las inmediaciones de Eynort Street alrededor del momento del tiroteo. En la madrugada del jueves 19 de noviembre, cerca de las 3.30, la Policía acudió a un reporte sobre un vehículo similar en llamas en Easterhill Street, a unos seis kilómetros del lugar del ataque.

El incendio se investiga como intencional y los agentes analizan si el rodado tiene relación con el intento de homicidio. Hasta el momento, la Policía no confirmó que exista un vínculo entre ambos hechos.

La hipótesis sobre el novio de la víctima

Una de las líneas difundidas sobre el caso sostiene que Wishart no habría sido el objetivo del tirador y que el blanco podría haber sido su novio, Josh “Sheep” Stevenson, de 31 años. Según esa versión, el agresor habría efectuado entre cinco y seis disparos dentro del dormitorio.

“Stevenson logró tirarse debajo de la cama pero Lauryn no tuvo tanta suerte”

Stevenson habría dejado la vivienda antes de la llegada de la Policía, y su paradero era desconocido al momento de difundirse esa información. También se indicó que la casa pertenece a Robert Daniel, de 52 años, identificado como un criminal. Estos datos no fueron confirmados por la Policía en el comunicado oficial.

La conmoción de los vecinos de Lambhill

Residentes del barrio describieron su sorpresa por el ataque y señalaron que la calle suele ser tranquila. “Conozco a la chica y mi corazón está con ella y su familia. Es callada y agradable. Es terrible”, expresó un vecino.

Una mujer contó que se enteró del episodio mientras cuidaba a sus nietos. Una madre de la zona manifestó: “Es impactante, gente con armas en una calle residencial. Está pasando cerca de las escuelas. Ya no les importa nada”.