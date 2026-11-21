Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron en Shenzhen durante una hora y media y difundieron una declaración conjunta. El documento aborda la reforma de la ONU, la estabilidad energética y la reducción de los riesgos nucleares.

Los presidentes Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin mantuvieron este jueves una cumbre en Shenzhen, en el sudeste de China, y difundieron una declaración conjunta sobre seguridad internacional. El encuentro tuvo como ejes el desarme nuclear, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones diplomáticas, además de la producción energética y el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

El documento fija compromisos sobre la reforma de la ONU, la estabilidad del suministro energético y la prevención de una guerra nuclear. También plantea abordar la reducción de los riesgos atómicos y evitar la proliferación nuclear.

Los compromisos de China, Estados Unidos y Rusia

Los tres países expresaron su respaldo a una reforma de la ONU. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, señalaron que buscan que la organización responda con mayor eficacia a los desafíos globales y cumpla su función central en materia de paz y seguridad internacionales.

En el plano energético, Moscú, Pekín y Washington prevén aumentar la producción y el envío de derivados del petróleo, con el objetivo de contribuir al suministro estable. La declaración plantea que esa iniciativa sea “en beneficio de todos los países”.

Los mandatarios también defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. Afirmaron que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos similares no deben exceder sus competencias, y sostuvieron que los funcionarios estatales deberían contar con inmunidad ante sus procesos.

La advertencia sobre una guerra nuclear y las tensiones globales

Sobre el riesgo atómico, los líderes coincidieron en que una guerra nuclear no debe librarse y que no tendría ganadores. En ese marco, acordaron tratar la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación.

Durante la reunión también se abordaron el conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación de Irán. Xi Jinping sostuvo que China, Estados Unidos y Rusia deben asumir un papel ejemplar frente a los desafíos globales y contribuir a la paz y la estabilidad mundial.

“La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”.

Una reunión de 90 minutos en Shenzhen

El encuentro se extendió durante una hora y media en las instalaciones del complejo Kylin Villa. La cumbre se realizó en paralelo al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un contexto en el que cada país buscó instalar sus prioridades en la mesa de diálogo.

China destacó el valor simbólico de la convocatoria y su potencial para reforzar la estabilidad estratégica mundial. Desde la Casa Blanca, en tanto, describieron la cita como una instancia exploratoria inicial para evaluar posibles reducciones de las reservas nucleares, aunque descartaron que haya resoluciones en el corto plazo.

Antes del encuentro, el asesor presidencial del Kremlin Yuri Ushakov había anticipado que la agenda incluiría mecanismos para recomponer los vínculos entre las grandes potencias y definir su aporte al equilibrio internacional. Al concluir la reunión, Trump partió de Shenzhen en un vuelo de regreso a Estados Unidos.