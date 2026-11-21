Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

El expresidente brasileño ingresó al hospital DF Star de Brasilia con fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una obstrucción intestinal casi completa y su hijo Carlos afirmó que el cuadro empeoró en pocas horas.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado este viernes en el hospital DF Star de Brasilia por fuertes dolores abdominales. Tras realizarle estudios, los médicos detectaron una obstrucción intestinal casi completa, mientras su hijo Carlos aseguró que el estado de salud de su padre «empeoró en cuestión de horas».

El traslado al centro médico permitió identificar el cuadro. Según relató Carlos Bolsonaro, la importante dilatación abdominal que presentaba su padre al ingresar generó preocupación.

«Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada», escribió Carlos Bolsonaro en su cuenta de X.

El estado de salud de Jair Bolsonaro empeoró en pocas horas

El hijo del exmandatario comparó la situación con una visita que había realizado el miércoles, cuando, según dijo, no había señales de un deterioro de esa magnitud. «En mi visita del miércoles el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas», expresó.

Carlos afirmó que permanece junto a su padre durante la internación: «Duermo con él y lo acompaño en todo momento».

Carlos Bolsonaro cuestionó la detención de su padre

Durante la noche del viernes, el menor de los hijos de Bolsonaro publicó varios mensajes sobre la situación. En uno de ellos, vinculó el estado de salud de su padre con su arresto y con las consecuencias del ataque que sufrió en 2018.

«Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, (...) bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente», escribió.

En otro mensaje, sostuvo que «el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra». También apuntó contra el juez Alexandre de Moraes: «Lo peor: el único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. ¡No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto!».

Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasil

La internación se produjo mientras el expresidente cumple arresto domiciliario en Brasil. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista que buscaba impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones presidenciales de 2022.

Sus hijos Flávio y Eduardo Bolsonaro se encuentran en Estados Unidos. Flávio fue candidato presidencial y ambos permanecen alejados de Brasil en medio de la situación judicial y política que atraviesa la familia.

Antecedentes médicos tras el ataque de 2018

Los problemas de salud de Bolsonaro se remontan a septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais, en plena disputa por la presidencia brasileña.

La agresión le provocó lesiones abdominales graves y requirió distintas intervenciones quirúrgicas. Desde entonces, el exmandatario atravesó episodios recurrentes de complicaciones digestivas y hospitalizaciones relacionadas con las secuelas del ataque.