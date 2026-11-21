Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Varsovia calificó el episodio como una provocación y pidió a la OTAN un refuerzo de fuerzas y medios. Mark Rutte anunció que la alianza fortalecerá sus capacidades de defensa en Polonia.

El Gobierno de Polonia denunció que dos misiles y un dron rusos cayeron en su territorio durante la ofensiva lanzada por Moscú contra Ucrania este viernes. Varsovia calificó el episodio como una provocación, mientras que la OTAN anunció que reforzará sus capacidades de defensa en el país.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó los hechos durante una conferencia de prensa y afirmó que los objetos ingresaron al espacio aéreo del país en el marco de uno de los mayores ataques rusos contra Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala.

Esta mañana se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa. Este ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania.

Polonia pidió más fuerzas y medios a la OTAN

Kosiniak-Kamysz precisó que los proyectiles cayeron en Nowy Lipowic, cerca de Lublin, y en Rudnik nad Sanem, al sur de esa ciudad. El dron a reacción cayó en Mołodycz, a menos de 50 kilómetros de la frontera entre Polonia y Ucrania.

El ministro calificó el episodio como una provocación más de la Federación Rusa y adelantó que solicitará a los mandos de la OTAN un amplio aumento de fuerzas y medios. Aseguró que «a Polonia no se la va a asustar ni a intimidar».

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en 2022, Polonia mantiene un estado de alerta ante los riesgos que una posible expansión de la ofensiva rusa podría representar para su soberanía. El primer ministro, Donald Tusk, advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas para su país y para Europa.

Mark Rutte anunció un refuerzo de la defensa polaca

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó con Tusk y expresó su solidaridad con Varsovia. Describió lo ocurrido como un «incidente claramente peligroso» y sostuvo que la alianza «reforzará todavía más sus capacidades de defensa».

Rutte también condenó los ataques rusos y ratificó el respaldo militar y político de la OTAN a Ucrania. En paralelo, las autoridades polacas desplegaron equipos de búsqueda y rescate y localizaron un objeto caído en la región oriental de Lublín, mientras investigan las posibles violaciones de su espacio aéreo.

Ucrania ofreció colaborar con la investigación

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó la solidaridad de Kiev con Polonia y ofreció colaboración para investigar las posibles incursiones. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que el episodio «demuestra las amenazas que la agresión rusa supone para toda Europa y la comunidad transatlántica».

Sibiga cuestionó el discurso de Moscú sobre una nueva arquitectura de seguridad europea y sostuvo que sus misiles y drones «socavan directamente el orden de seguridad existente en Europa». Además, planteó que el primer paso para fortalecer la seguridad regional debe ser poner fin a los ataques rusos contra Ucrania.

En agosto, durante un acto militar, Tusk había calificado a Rusia como «la principal amenaza para Polonia». También señaló: «Es un vecino peligroso que está librando una guerra en nuestras fronteras. Queremos evitar la guerra, y solo quienes sean fuertes, estén bien preparados, sean independientes y soberanos podrán evitarla».