Desde la Casa Blanca, el presidente anticipó sanciones para empresas que construyan centros de datos en el exterior y se refirió a las guerras en Ucrania e Irán. También pidió una disculpa pública de Jensen Huang y reclamó que vuelva a dirigir Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Gobierno impondrá sanciones a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos fuera del país. Además, se refirió a las guerras en Ucrania e Irán y a la proliferación de armas nucleares, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras su gira por Asia.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. En la comparecencia, también habló de su encuentro con los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a 21 economías de la región.

Trump habló de Ucrania y las garantías de seguridad

Sobre la guerra en Ucrania, el mandatario sostuvo que todavía es pronto para discutir garantías de seguridad para Kiev y que primero debe alcanzarse un acuerdo para poner fin al conflicto. Al ser consultado sobre la posible incorporación ucraniana a la OTAN, respondió: "Diremos cosas, ellos dirán cosas y el presidente Putin tiene que hacerlo también".

"No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos en la protección de Ucrania, porque así lo deseamos", agregó. Trump también afirmó que Putin "quiere que esto se resuelva" y señaló que la profunda enemistad entre el presidente ruso y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, es un obstáculo para avanzar.

Pese a las dificultades, el presidente estadounidense expresó un "profundo optimismo" sobre la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo de paz. La guerra en Ucrania fue uno de los temas abordados durante su encuentro con Putin y Xi, junto con la situación en Irán, la competencia tecnológica y el uso de armas nucleares.

La advertencia de Trump sobre Irán y una bomba sucia

Trump aseguró que su Gobierno impedirá un eventual ataque iraní con una bomba sucia en Washington. La posibilidad, según información que trascendió esa semana, estaría siendo analizada por los servicios de inteligencia. "Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán, sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó.

El mandatario sostuvo que los habitantes de la capital no enfrentan un peligro inmediato y buscó llevar tranquilidad: "La gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento". También planteó: "¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?". Trump reiteró que se opone a que Irán tenga armas nucleares.

Sanciones a empresas que construyan centros de datos en el exterior

En materia tecnológica, Trump anunció que buscará impedir que compañías estadounidenses construyan centros de datos fuera del país y amenazó con aplicar un "impuesto enorme" a las que incumplan esa directriz. El objetivo, sostuvo, es fortalecer la industria nacional de inteligencia artificial y mantener su capacidad para competir con China.

"No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país", advirtió. Estas instalaciones concentran la capacidad de procesamiento que se utiliza para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial. Su ubicación puede reducir los tiempos de respuesta en tareas sensibles, como el procesamiento de pagos, y evitar costos asociados a la transmisión de grandes volúmenes de información a larga distancia.

Una restricción de este tipo podría dificultar los planes de expansión internacional de las principales tecnológicas estadounidenses. Trump sostiene que la construcción de centros de datos debe concentrarse en Estados Unidos, aunque los proyectos han generado protestas en distintas comunidades por el alto consumo de electricidad, el posible aumento de las tarifas de servicios públicos y sus efectos ambientales y territoriales.

El pedido de Trump a Jensen Huang y Nvidia

Al cierre de la conferencia, Trump pidió que Jensen Huang ofrezca una disculpa y vuelva a ocupar el cargo de director ejecutivo de Nvidia, aunque la junta directiva de la compañía ya descartó su restitución. "Me encantaría ver que a Jensen se le dé una segunda oportunidad. Ya saben, somos un país de segundas oportunidades", expresó.

Luego insistió: "Me gustaría ver a Jensen hacer una gran disculpa y regresar". El presidente calificó a Huang como "una de las mentes verdaderamente más brillantes del mundo" y afirmó que, presuntamente, dejó a la industria estadounidense "literalmente 10 años por delante de otras empresas".

Trump también reiteró que su candidato para reemplazarlo es Tim Cook, director ejecutivo de Apple.