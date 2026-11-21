Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La reserva de las Tierras Altas de Escocia revirtió el deterioro de un bosque antiguo tras reducir la población de ciervos, plantar especies nativas y restaurar turberas. En 2013, 36 ardillas rojas fueron liberadas en la zona y lograron reproducirse.

Una evaluación oficial realizada en 2023 determinó que el pinar de Alladale, en las Tierras Altas de Escocia, pasó de una condición desfavorable a un estado ambiental favorable. Dos décadas antes, el bosque había sido catalogado como “en declive”.

La finca, de más de 9.000 hectáreas, había funcionado durante décadas como coto privado para la caza de ciervos y la pesca. El sobrepastoreo redujo la vegetación nativa y empobreció los suelos, mientras que la destrucción del hábitat provocó la desaparición de la ardilla roja de la región.

La recuperación del bosque de Alladale

El empresario británico Paul Lister compró Alladale en 2003 con el objetivo de convertir el terreno de caza en una reserva natural. La primera medida fue reducir estrictamente la cantidad de ciervos: con menos animales comiendo los brotes, los árboles jóvenes pudieron sobrevivir y la vegetación comenzó a recuperarse de manera gradual.

La plantación a gran escala empezó en 2009, con apoyo del Programa de Desarrollo Rural del gobierno escocés, en los sectores más dañados de la finca. En total, se plantó un millón de árboles nativos, principalmente pinos silvestres, serbales y sauces.

En paralelo, los equipos de la reserva iniciaron la restauración de más de 220 hectáreas de turberas. Estos humedales almacenan carbono en el suelo y contribuyen a regular el agua de la cuenca.

El regreso de la ardilla roja a las Tierras Altas

Diez años después de la compra de la finca, Alladale recibió ejemplares de ardilla roja en un proyecto conjunto con la fundación del naturalista Roy Dennis. Las 36 ardillas fueron capturadas entre febrero y marzo de 2013 en Moray y Strathspey, en el noreste de Escocia.

Los animales se distribuyeron entre Alladale y las propiedades vecinas de Amat y Croick, en áreas donde se habían plantado árboles. Las ardillas se reprodujeron sin intervención humana y tuvieron crías ese mismo verano. Con el paso de los años, se extendieron por distintos sectores de la reserva.

En Gran Bretaña, la ardilla roja compite en desventaja con la ardilla gris, originaria de Norteamérica, que además puede transmitirle un virus mortal.

Un pinar con evaluación ambiental favorable

El organismo escocés NatureScot protege el pinar de Alladale como sitio de interés científico especial desde 1979. Se trata del segundo fragmento más septentrional de este tipo de bosque en el país.

Cuando Lister adquirió la finca, el pinar estaba clasificado en condición “desfavorable y en declive”. En la evaluación de 2023, el técnico Steve Wheatley analizó el bosque con 15 criterios, desde la copa de los árboles hasta el suelo, y todos arrojaron resultados favorables.

El informe oficial señaló que, con el tiempo, los árboles jóvenes “darán semillas por sí mismos” y permitirán asegurar nuevas generaciones de bosque.

El estado de los pinares caledonios en Escocia

Los bosques antiguos llegaron a ocupar el 70% del territorio escocés. Actualmente sobreviven 84 fragmentos de los pinares caledonios originales, todos en las Tierras Altas.

Un estudio de cuatro años realizado por la organización Trees for Life concluyó que el 23% de esos fragmentos está en estado crítico.