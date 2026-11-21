Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

A los 78 años, el cocinero vasco aseguró que seguirá trabajando mientras se encuentre bien. Su nuevo libro reúne 495 recetas sencillas y probadas, y ya está disponible en librerías.

Karlos Arguiñano presentó en Madrid El gran libro de Karlos Arguiñano, un volumen con 495 recetas, trucos y consejos para cocineros de todos los niveles. A los 78 años, el chef dejó en claro que no piensa retirarse por ahora: seguirá frente a las cámaras mientras la salud se lo permita.

Consultado sobre la jubilación, respondió con humor: "Lo de la jubilación, en plan gracioso, digo que voy a jubilarme cuando se jubile Raphael. Estando bien, voy a seguir, y ahora mismo estoy bien".

Un libro de cocina con recetas probadas y fáciles de seguir

La presentación se realizó en Kitchen Club, en Madrid, donde Arguiñano cocinó en vivo algunas preparaciones incluidas en el libro. El cocinero explicó que la propuesta apunta a que cualquier persona pueda cocinar en casa sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir.

Según detalló, cada receta se prueba antes de publicarse y se registran las cantidades y los tiempos. "No es que yo haga las recetas y alguien va apuntando, no. Se hace primero una prueba, luego la hago yo en la tele y se anota todo con las medidas y los tiempos", explicó. También aseguró que, al seguir las instrucciones, el resultado "sale a la primera".

El chef sostuvo que no hacen falta productos difíciles de encontrar: "La gente los va a encontrar a diez minutos de su casa. Aquí no hay ingredientes raros, extraños, difíciles de conseguir". El libro ya está disponible en librerías.

El ejercicio y la cocina casera, claves de su rutina

Durante el encuentro, Arguiñano compartió algunos de los platos que preparó: paté de pimiento y berenjena, minicruasanes de salmón y queso, sopa de patata y puerro, croquetas de panceta y huevo cocido, hummus de lentejas con crudités, y patatas y mejillones con salsa brava.

También contó cómo se mantiene activo. Cada mañana hace ejercicio durante 45 minutos, entre las 6.30 y las 7.15, sin entrenador personal y mientras escucha la radio. Su rutina incluye ejercicios para brazos, cuello, piernas, rodillas y tobillos, además de caminatas de entre 6 y 8 kilómetros.

"Yo a todo el mundo le recomiendo que no se quede quieto. El cuerpo hay que moverlo".

En cuanto a la alimentación, dijo que come en su casa el 95 por ciento de las veces y que prioriza una dieta natural y variada. Sobre los suplementos, cuestionó que reemplacen una alimentación adecuada: "Es otra forma de atajar que es ir en contra de comer". Como ejemplo, mencionó el colágeno: "Yo al colágeno la vi yo con las manitas del cerdo y las orejas del cerdo todas las semanas".

Los consejos de Arguiñano para cocinar en Navidad

En la previa de las fiestas, el cocinero recomendó evitar las complicaciones y elegir platos que ya se sabe que salen bien. "No os compliquéis nunca la vida cuando llegue Navidad. Haced recetas que sabéis que os saben bien, para no fracasar", aconsejó.

En su mesa navideña, contó, no faltan las croquetas con caldo de gallina, la ensaladilla rusa con langostinos y el cordero que encarga a amigos de Burgos. También sugirió preparar en cantidad platos como garbanzos, lentejas o albóndigas para aprovecharlos durante varios días.

El orgullo por su hijo Joseba y su trayectoria en televisión

Arguiñano dedicó palabras de reconocimiento a su hijo Joseba: "Joseba es un crack en todos los órdenes de la vida". Destacó su recorrido televisivo, que comenzó en ETB y continúa en Antena 3.

Sobre su trabajo actual frente a las cámaras, explicó que su equipo se ocupa de la organización y que él se concentra en hacer el programa: "Es mi entorno el que mueve los hilos. Yo solo hago el programa y todo lo demás lo hace mi equipo. Difícilmente sé manejarme con el móvil".

Al hacer un balance de su carrera, señaló que le enorgullece haber acercado la cocina a millones de personas. "Después de tantos años enseñando a cocinar, la ilusión que tengo es que hay millones de personas que antes no cocinaban, que ahora cocinan. Me dan pena los que no cocinan porque no van a gozar", expresó.