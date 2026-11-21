Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

El sociólogo senegalés analizó el repunte de las salidas hacia Canarias y sostuvo que la pobreza no explica por sí sola la migración. También influyen las responsabilidades familiares, la falta de oportunidades y la búsqueda de reconocimiento social.

Aly Tandian, director del Observatorio Senegalés de las Migraciones, investiga desde hace más de dos décadas los movimientos migratorios y las dinámicas sociales en África. Sociólogo y escritor de 55 años, nacido en Louga, también es profesor en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis y obtuvo un doctorado en la Universidad de Toulouse 2 Le Mirail.

El especialista analizó la llegada a las costas españolas de decenas de cayucos con miles de jóvenes senegaleses. Aunque las travesías desde Senegal hacia Canarias no son nuevas, el repunte registrado en octubre y noviembre alcanzó niveles históricos, después de una baja durante 2024 y 2025.

El control marítimo no elimina las causas de la migración

Para Tandian, los cambios en la intensidad de las salidas muestran los límites de las medidas de vigilancia en el mar. “Esta oscilación y crisis migratoria es, precisamente, la prueba de que el control y la vigilancia marítima solo alteran y desplazan los puntos de partida, sin erradicar las causas que los originan”, sostuvo.

El sociólogo planteó que la decisión de emigrar no responde únicamente a la búsqueda de ingresos. Las dificultades para aportar a la economía familiar, formar una pareja o construir un hogar también inciden en el deseo de partir.

“Emigrar es también una búsqueda de dignidad. Permanecer en una situación de dependencia, no contribuir a las cargas familiares, no poder casarse o construir un hogar, es muy duro, y partir significa recuperar el control sobre el propio destino”, expresó.

Según explicó, muchos jóvenes no encuentran en su entorno las condiciones necesarias para proyectar su futuro. “Los jóvenes no se van solo por ser pobres; se van porque ya no encuentran en su entorno las condiciones sociales, institucionales y simbólicas necesarias para su futuro”, detalló.

Crisis económica, familias y salidas en cayuco

Entre los factores estructurales que atraviesan a la sociedad senegalesa, Tandian mencionó la crisis económica y de la pesca artesanal, los cambios medioambientales y la desconfianza en las instituciones. A ese escenario se suman las obligaciones familiares y comunitarias y las restricciones para acceder a vías legales de migración.

En ese contexto, afirmó, abordar el viaje en cayuco puede parecer una decisión racional para quienes evalúan sus alternativas. “Las fuertes obligaciones familiares y comunitarias, el cierre de las vías legales, hace que recurrir al cayuco resulte una opción racional a los ojos de quienes se suben a él”, indicó.

La partida, agregó, suele conversarse en el ámbito familiar y pensarse como una inversión de la que se espera un retorno. Las madres tienen un papel central en ese proceso y, señaló, pueden ser estigmatizadas si el proyecto migratorio fracasa.

“Los hijos mayores suelen marcharse porque recae sobre ellos la responsabilidad de mantener a la familia. No se emigra solo en busca de un salario, sino para dejar de ser dependiente y convertirse en alguien”, sentenció.

La migración como estrategia familiar y búsqueda de futuro

Tandian entiende la migración como un fenómeno colectivo que involucra a las familias, los territorios y los imaginarios sociales. “El migrante porta un proyecto que le trasciende, una crisis en la relación con el futuro. La verdadera pregunta no es por qué se van, sino por qué el futuro les parece más viable en otro lugar”, planteó.

La crisis económica, precisó, funciona como un acelerador, pero no constituye una explicación única. También pesan los factores estacionales, la logística y la vigilancia marítima, que pueden profundizar la vulnerabilidad de los hogares.

El nivel de estudios tampoco garantiza un empleo acorde con la formación. Para el especialista, además del desempleo existe la dificultad de convertir las competencias profesionales en reconocimiento social y económico. El costo de vida, la inestabilidad laboral, los obstáculos para financiar los estudios y las trayectorias estancadas empujan a algunas familias a usar la migración para diversificar sus recursos: quien se marcha debe sostener a quienes se quedan.

El sociólogo aclaró que los jóvenes no son un grupo homogéneo y que sus perspectivas varían según el territorio, los estudios, el compromiso político y la generación a la que pertenecen.

Tandian reclama un nuevo pacto migratorio

Tras más de dos décadas de cambios en la ruta atlántica entre África y Europa, Tandian consideró necesario establecer un nuevo acuerdo entre las partes. “Desde hace al menos 20 años, la historia de la ruta atlántica de África y Europa demuestra que se necesita un nuevo pacto migratorio, basado en la reciprocidad, la dignidad y la responsabilidad compartida”, afirmó.

También advirtió que las medidas de control pueden interceptar embarcaciones y desarticular redes, pero no resuelven las causas de fondo. “La vigilancia permite interceptar embarcaciones y desmantelar redes, pero no elimina el desempleo, las desigualdades, las estrategias familiares ni el deseo de movilidad. Mientras estos motores persistan, los efectos de dichas medidas seguirán siendo limitados y temporales”, remarcó.