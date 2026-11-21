Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

A los 27 años, representará a Puerto Rico en la final del 24 de noviembre en San Juan. Psicóloga y trabajadora social, busca aprovechar el certamen para promover la prevención de la violencia y el abuso.

Jennifer Barreto representará a Puerto Rico en Miss Universo 2026, cuya final se realizará el 24 de noviembre en San Juan. Tiene 27 años y llegó al mundo de los certámenes sin experiencia en pasarelas ni antecedentes en concursos de belleza.

Nacida en Puerto Rico, compitió por el municipio de San Sebastián y obtuvo la corona nacional el 26 de junio, luego de enfrentarse a otras 34 participantes. Su primera experiencia desfilando había sido apenas cuatro meses antes, en febrero de 2026.

La formación de Jennifer Barreto en psicología y trabajo social

Barreto es madre de una niña llamada Penélope y está casada. Su carrera profesional está ligada a la psicología, el trabajo social y la prevención de situaciones de violencia. Cursó un bachillerato en Psicología y dos maestrías, una en esa disciplina y otra en Trabajo Social.

Además, realizó estudios especializados en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias. En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, como educadora y especialista en respuesta a crisis del Family Advocacy Program.

Ese programa se dedica a prevenir y atender situaciones de violencia doméstica y abuso infantil en familias militares. Barreto también hizo voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y luego asumió funciones como especialista de prevención. Entre sus tareas están identificar factores de riesgo, evaluar necesidades comunitarias y diseñar estrategias para promover entornos seguros.

La maternidad y la salud mental, parte de su historia

La candidata contó que su interés por la psicología surgió tras atravesar una etapa difícil cuando se convirtió en madre. La experiencia la llevó a buscar ayuda y a comprender la importancia de la salud mental, antes de orientar su formación también hacia el trabajo social.

"Cuando tú te conviertes en madre, tú vuelves a nacer y pasas por un proceso de duelo".

Su llegada a los concursos de belleza fue inesperada. Un familiar la animó a presentarse y, aunque al principio pensaba que su profesión y los certámenes pertenecían a ámbitos muy distintos, decidió explorar qué podía aportar desde esa plataforma.

Miss Universo 2026 y su objetivo de impulsar causas sociales

"El servicio público es básicamente lo que hace una reina de belleza", explicó. La posibilidad de dar visibilidad a causas sociales y promover la prevención fue uno de los motivos que la impulsaron a competir.

Barreto señaló que el proceso le permitió desarrollar nuevas habilidades y fortalecer su seguridad. Aunque su formación en salud mental la hacía pensar que estaba preparada para afrontar las críticas, reconoció que la experiencia también la llevó a trabajar más en su inteligencia emocional.

En Miss Universo quiere visibilizar los temas que aborda desde su profesión, entre ellos la prevención de la violencia doméstica, el abuso y otras conductas de riesgo. Sostiene que no alcanza con intervenir una vez que el daño ocurrió: también es necesario crear estrategias para evitar que esas situaciones se produzcan.

La maternidad, la vida en pareja y el trabajo forman parte de su identidad, afirmó al hablar de los distintos roles que desempeña: "Más allá de ser esposa y madre, soy mujer, profesional y cumplo con cada uno de esos roles individualmente".

Ahora, Barreto se prepara para representar a Puerto Rico en la edición número 75 de Miss Universo, que tendrá lugar en su propio territorio. Su recorrido, poco habitual entre las participantes, combina la experiencia profesional en prevención con el propósito de impulsar causas sociales desde el escenario internacional.