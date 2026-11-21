Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Las dos hembras fueron rescatadas en distintos puntos de Virginia y recibieron atención veterinaria en el Wildlife Center of Virginia. El 18 de noviembre regresaron a la naturaleza en una zona remota del condado de Nelson.

Dos linces rojos jóvenes volvieron a la vida silvestre en Virginia, Estados Unidos, tras varios meses de rehabilitación. Las hembras, rescatadas por separado y con distintos problemas de salud, fueron liberadas el 18 de noviembre en un área remota del condado de Nelson.

El operativo estuvo a cargo del Wildlife Center of Virginia, organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la fauna local, junto con biólogos del Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia. El lugar fue elegido por su aislamiento, la calidad de su hábitat y la disponibilidad de alimento.

Por qué eligieron el otoño para liberar a los linces

Los especialistas evaluaron si convenía liberar a los animales en otoño o mantenerlos en el centro durante el invierno, hasta la primavera. La decisión tuvo en cuenta que los linces jóvenes de Virginia suelen dispersarse de manera natural en otoño o primavera.

“Mantener a estos felinos silvestres jóvenes en cautiverio durante cuatro meses adicionales conlleva el riesgo de que desarrollen comportamientos derivados del estrés o que se habitúen gradualmente a la presencia humana. Wildlife Center of Virginia y DWR concluyeron, de forma conjunta, que liberarlos en este momento es lo que mejor imita la dispersión natural propia del otoño y les brinda las mayores probabilidades de éxito a largo plazo”.

En un video difundido por la organización se observa cómo las dos hembras abandonan sus jaulas de transporte y se internan rápidamente en la vegetación. Una salió de inmediato; la otra se mostró más cautelosa y tardó un poco más. Ambas desaparecieron pronto de la vista del equipo.

Los rescates y la recuperación de las dos hembras

El ejemplar identificado como 26-3064 fue rescatado a fines de julio en el condado de Augusta, después de que un perro lo persiguiera hasta el garaje de una vivienda. Era una cría y, al llegar al hospital de fauna silvestre, pesaba 1,32 kilogramos. El examen reveló que estaba delgada y deshidratada, y que tenía pulgas y garrapatas en las orejas. Aunque las radiografías no mostraron lesiones, un análisis detectó coccidios, un parásito intestinal.

El equipo veterinario consideró que la cría podría haber quedado huérfana o separada de su madre antes de poder sobrevivir por su cuenta, lo que habría dificultado que encontrara alimento. Tras recibir tratamiento y cuidados especializados, se recuperó.

La segunda hembra, identificada como 26-3631, fue encontrada el 24 de agosto en una carretera del condado de Rockbridge. Cuando llegó al centro estaba decaída y tenía dificultades para usar la pata delantera derecha. Las radiografías revelaron una fractura de escápula, con varios fragmentos y algunos desplazados.

Rehabilitación y regreso al hábitat natural

Por la ubicación de la fractura y la estabilidad de la articulación del hombro, el equipo veterinario determinó que el hueso podía sanar sin cirugía. La cría recibió medicamentos para el dolor y la inflamación, y la fractura se curó por completo.

Las dos hembras permanecieron en el Wildlife Center of Virginia hasta el día de su liberación. Durante la rehabilitación, el personal hizo que compartieran tiempo y socializaran, ya que las crías de lince rojo juegan con su madre y sus hermanos antes de independizarse.

“En la naturaleza, las crías de lince rojo son sociables y juegan con su madre y sus hermanos hasta que están listas para independizarse, por lo tanto, mantener a estos dos ejemplares juntos les brindará compañía a medida que crecen y se desarrollan”.

La organización, fundada en 1982, explicó que eligió liberar a los animales en otoño para acompañar su proceso natural de dispersión y reducir el riesgo de que la permanencia prolongada en cautiverio afectara su comportamiento.