El escritor español destacó el potencial narrativo y educativo de los videojuegos en una entrevista, mientras presentaba su nueva novela, La hipótesis más peligrosa. También advirtió que la adicción es el aspecto patológico de una herramienta que, bien orientada, puede ser formativa.

Arturo Pérez-Reverte analizó el impacto de los videojuegos y su futuro como forma de narración durante una entrevista con Pablo Motos en el ciclo El Hormiguero. La charla coincidió con la expectativa por el lanzamiento de GTA VI, al que el escritor calificó como «una barbaridad, un juego extraordinario».

«Mira, hoy creo que salía GTA VI, que es una barbaridad, un juego extraordinario. Quiero decir, el libro va a morir, bueno, le quedarán no sé cuántos años, 20, 30 o 40, pero ahora vienen nuevos formatos», expresó el autor, integrante de la Real Academia Española (RAE).

Pérez-Reverte y el potencial narrativo de los videojuegos

La conversación tuvo lugar con pocas horas de diferencia respecto del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la sexta entrega de la serie de mundo abierto de Rockstar. El juego, que marcó a varias generaciones, alcanzó un récord de reservas en la tienda de PlayStation.

La nueva novela de Pérez-Reverte, La hipótesis más peligrosa, tiene al universo gamer entre sus temas centrales. «El ser humano necesita narración, que le cuenten cosas, y el videojuego las cuenta. Tú imagínate: te pones un casco con el que puedes estar dentro del Oeste, las Cruzadas y un montón de posibilidades», sostuvo.

La hipótesis más peligrosa y el mundo gamer

La historia tiene como protagonista a Cal Gadea, un joven de 16 años criado por sus abuelos y aficionado a los videojuegos. El conflicto comienza cuando encuentra a su padre, a quien nunca conoció.

Para trabajar en la novela, el escritor se adentró de manera «seria» en el mundo de los videojuegos: analizó, leyó, jugó y sacó conclusiones, algunas de ellas «muy interesantes». Antes de ese proceso, contó, ya había probado títulos «por curiosidad, como el Call of Duty o el Red Dead Redemption».

Los videojuegos como herramienta educativa

Pérez-Reverte cuestionó la mala fama que suele acompañar a los videojuegos y señaló que pueden contribuir al aprendizaje. «El videojuego tiene mala fama. Parece que un chico con un videojuego se aparta del mundo, pero llegué a la conclusión, y la novela habla de ello, de que también es una excelente herramienta. Ayuda a imaginar, a tomar decisiones, a desarrollar reflejos y a trabajar en equipo», reflexionó.

También destacó la posibilidad de jugar con personas de distintos países y formar equipos. «Hay gamers que juegan con gente de todo el mundo y forman equipos para diferentes juegos. Es un entrenamiento excelente. Otra cosa es cuando aparece la parte patológica y alguien se vuelve adicto. Pero, como herramienta educativa, el videojuego está muy bien», agregó.

El videojuego, una forma de narración del futuro

Más tarde, el escritor publicó un mensaje en el que definió al videojuego como «una de las herramientas narrativas del futuro» y sostuvo que «es un error despreciarlo. Al contrario: bien orientado puede ser una baza formativa de extraordinaria eficacia».

Además, afirmó que «un juego bien hecho permite vivir vidas que nunca vivirías y llegar a mundos a los que no llegarías de otra forma». En su opinión, «es el futuro». Y concluyó: «No es ni bueno ni malo: el mundo cambia».

Nacido en Cartagena, España, en 1951, Pérez-Reverte trabajó durante 21 años como periodista y corresponsal de guerra antes de dedicarse por completo a la literatura. Integra la RAE desde 2003 y publicó 33 novelas, entre ellas El club Dumas, La tabla de Flandes, La reina del Sur y la serie del capitán Alatriste, además de libros de artículos y crónicas.