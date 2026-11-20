El hombre, de 25 años, fue golpeado por tres personas en un parque de Treeby, Perth, tras una discusión entre niños por un monopatín. Permanece en coma inducido y los acusados están en prisión preventiva.

Un padre de 25 años permanece en coma inducido y con soporte vital después de ser golpeado por tres hombres durante una pelea en un parque infantil de Treeby, un suburbio de Perth, en Australia Occidental. El conflicto habría comenzado por una discusión entre niños por un monopatín.

El episodio ocurrió el domingo por la tarde, en una zona de juegos de Lycaste Parade. Según la policía de Fremantle, el hombre es padre de uno de los niños involucrados en el desacuerdo. La identidad de la víctima no fue difundida por las autoridades.

La pelea en Treeby y las lesiones del padre

Tras la discusión entre los chicos, otros tres hombres, de 36, 23 y 19 años, se acercaron y se produjo un enfrentamiento físico. La agresión continuó en una calle cercana: la víctima recibió golpes de puño y patadas en la cabeza. Uno de los atacantes habría seguido golpeándolo cuando ya estaba inconsciente en la vereda.

Testigos llamaron a los servicios de emergencia. La pareja del hombre, embarazada de nueve meses, y sus hijos pequeños llegaron al lugar poco después. Mientras la víctima recibía primeros auxilios, los tres sospechosos fueron arrestados.

Acusados de lesiones graves y en prisión preventiva

Quentin Benedict Hill, Raymond Joe Ugle y Tommy Teddy Ugle comparecieron el miércoles 18 de noviembre ante el Tribunal de Fremantle, acusados de lesiones corporales graves agravadas. Los tres permanecen en prisión preventiva. El acusado de 19 años también enfrenta un cargo por posesión de cannabis, según se informó durante la audiencia.

Las autoridades señalaron que hubo más de 50 testigos y que varias cámaras de seguridad de la zona registraron partes de la pelea. La policía indicó que algunas imágenes permitieron identificar a uno de los acusados durante la agresión.

El estado de salud y la ayuda a la familia

La víctima dejó de respirar en el lugar y fue trasladada al Hospital Fiona Stanley. Luego pasó por los hospitales Royal Perth y Sir Charles Gairdner. Sufrió una grave inflamación y una hemorragia cerebral; cuando su estado empeoró, tuvo un derrame cerebral. Finalmente, fue sometido a una compleja cirugía neurológica y quedó en coma inducido con asistencia vital.

El comisario de policía Col Blanch expresó: "Cuando me enteré, pensé: '¡Qué cosa tan terrible que haya ocurrido en nuestra comunidad! Creo que todos deberíamos estar horrorizados". También afirmó: "Un padre joven defendiendo a su hijo que terminó en coma, es aterrador y horrible".

Una residente de Treeby contó que su hijo jugaba en el parque con el mismo grupo de amigos que el hijo de la víctima. "Fue un suceso horrible y traumatizante para todos los que lo presenciaron. Siento mucha pena por la familia y, obviamente, por mi hijo, que está muy preocupado por el padre de su amigo", dijo. Referentes de la comunidad organizan donaciones y canastas de alimentos para ayudar a la familia, que espera la llegada de un bebé en pocas semanas.

Una campaña de GoFundMe reunió 22.000 dólares para colaborar con los gastos médicos y cotidianos. En la publicación se señaló que la pareja debe afrontar la preocupación por la salud del hombre, el cuidado de sus hijos y la llegada del recién nacido. El dinero busca contribuir con el alquiler, las facturas, la comida, el estacionamiento del hospital, los traslados y otros gastos diarios.