Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

La pintura fue identificada como una obra de Nicholas Chevalier, desaparecida durante más de 160 años. El óleo, comprado en una tienda benéfica de Berkshire, podría venderse por hasta 20.000 libras.

Un comprador pagó apenas 20 libras por un cuadro al óleo en una tienda benéfica de Bracknell, en el condado inglés de Berkshire, sin imaginar que era una obra perdida del siglo XIX. Tras ser identificada como una pintura de Nicholas Chevalier, podría alcanzar las 20.000 libras en una subasta.

El hombre eligió la pieza porque le gustó su estética. Más de 160 años después de su desaparición, la mostró a un especialista en subastas, cuya primera impresión fue que podía tratarse de un trabajo del artista ruso-suizo. Las investigaciones posteriores confirmaron la atribución.

La obra de Nicholas Chevalier que reapareció tras más de 160 años

La pintura se titula Cape Schanck, Victoria, está fechada en 1862 y fue realizada durante los viajes de Chevalier por Australia. Mide 12 por 18 pulgadas y muestra la costa agreste al sur de Melbourne, en la península de Mornington.

La venta estará a cargo de Olympia Auctions, con sede en Londres. La casa estima que el precio final podría ser hasta 1.000 veces superior a lo que pagó el actual propietario. Otras obras del artista forman parte de la colección de la Art Gallery of New South Wales, en Sídney.

Un hallazgo relevante para la historia de la pintura australiana

Adrian Biddell, jefe del Departamento de Cuadros de Olympia Auctions, calificó el descubrimiento como extraordinario. "El descubrimiento de Cape Schanck, Victoria es enormemente emocionante", afirmó.

"Esto es mucho más que la reaparición de una pintura perdida; es el retorno al registro histórico de una obra documentada, pero sin rastrear por largo tiempo, de uno de los pioneros de la pintura paisajística australiana".

Biddell también destacó la capacidad de Chevalier para captar "el drama, el poder y la escala descomunal del mundo natural". Sobre la obra, señaló: "formaciones rocosas imponentes, mares turbulentos y un cielo dramático se combinan para crear una vívida sensación de esa costa remota y formidable".

Quién fue Nicholas Chevalier, el artista detrás del cuadro

Chevalier vivió entre 1828 y 1902. Estudió en Lausana y Múnich antes de trasladarse a Londres, donde trabajó como litógrafo y expuso en la Royal Academy. Llegó a Melbourne el día de Navidad de 1854 y comenzó a trabajar como ilustrador y caricaturista para la revista Melbourne Punch.

En 1861 dejó la revista para dedicarse por completo a la pintura de paisajes australianos. Tres años después, su obra de gran formato The Buffalo Ranges, Victoria se convirtió en la primera pintura australiana adquirida por la recién fundada National Gallery of Victoria.

Entre sus admiradores estuvo la familia real británica: Chevalier acompañó al príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, durante parte de su gira mundial y, más tarde, recibió encargos de la reina Victoria.

El experto confirmó la atribución de la pintura

Los organizadores de la subasta consultaron a Simon Gregg, principal especialista en Chevalier. El experto confirmó que Cape Schanck, Victoria figuraba en el catálogo del artista con la anotación "paradero desconocido".

"Esto fue definitivamente pintado en plein air. Era el modus operandi típico de Chevalier: llevaba en alforjas una serie de tablas preparadas a distintas locaciones pintorescas de la colonia para hacer bocetos al óleo".

Gregg explicó que la mayoría de esos bocetos al óleo no sobrevivieron y expresó su satisfacción por la reaparición de la pieza: "La mayoría de los bocetos al óleo no sobrevivieron, de ahí mi alegría de que este haya aparecido".