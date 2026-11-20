A los 66 años, la pastelera recordó cómo llegó a la cocina por dificultades en la escuela y destacó el apoyo de su hermano Karlos. También habló de su carrera en televisión, la crianza de sus hijos y su presente como abuela.

Eva Arguiñano construyó una extensa carrera en la gastronomía y la televisión, pero su llegada a la cocina no respondió a una vocación. A los 66 años, la reconocida pastelera contó que empezó a trabajar por una decisión familiar y definió ese comienzo como una obligación.

Este año integró el jurado de Top Chef: Dulces y famosos, donde evaluó las preparaciones de los participantes. Sobre ese desafío, reconoció que no se siente cómoda juzgando y que prefiere destacar los aspectos positivos de cada postre, aunque sabe que forma parte de un concurso televisivo.

Eva Arguiñano y sus primeros pasos en la cocina

Nacida en Beasáin, en el País Vasco, Eva creció junto a sus tres hermanos, entre ellos Karlos, y su madre, Pepi Urkiola. Recordó que, aunque no conocieron el lujo, tuvo una infancia muy feliz junto a sus hermanos y primos, entre juegos y aventuras.

Como era la menor de cuatro, asumió algunas tareas en la casa cuando sus hermanos mayores se fueron. Con el tiempo, también empezó a ocuparse de la cocina familiar, una responsabilidad que luego marcaría el rumbo de su vida laboral.

Sus dificultades en la escuela fueron determinantes para su primer trabajo. Su madre la mandó a trabajar con Karlos en el club de golf de Zarauz, donde él estaba a cargo de la cocina. Después se incorporó al restaurante de su hermano: primero trabajó en la preparación de ensaladas y luego pasó a pastelería.

La pastelería, una profesión que le permitió salir adelante

Lo que comenzó como una obligación se transformó en su oficio. Al recordar sus inicios, Arguiñano expresó: "No tuve pasión, fue obligación y le estoy muy agradecida porque me ha permitido sacar mi vida para adelante".

La cocinera también señaló que Karlos fue su referente personal y profesional. Según explicó, él era quien disfrutaba de cocinar y ella se limitaba a seguir sus indicaciones. Con los años, su experiencia en la gastronomía le abrió las puertas de la televisión.

En 1991 debutó en La cocina de cada día y luego participó en otros programas, entre ellos Hoy cocinas tú, Las tentaciones de Eva, Cocina con sentimiento y Bake Off: famosos al horno. Aunque desarrolló una trayectoria propia, nunca dejó de reconocer la influencia de su hermano y afirmó que le agradece haber llegado a la cocina y a la televisión gracias a él.

El vínculo con Karlos Arguiñano y su vida familiar

Consultada sobre si le incomodó que la presentaran como "la hermana de Karlos Arguiñano", respondió que siempre fue y será un orgullo. También describió el vínculo actual entre ambos como una relación de respeto, en la que se dan espacio sin dejar de estar presentes.

En el plano personal, Eva habló de las dificultades para combinar el trabajo con la crianza de sus dos hijos. Al recordar cómo se organizó tras su divorcio, resumió que lo hizo, como cualquier mujer divorciada con dos hijos, "con mucho sacrificio".

Hoy atraviesa una nueva etapa como abuela. Aunque la pastelería es su especialidad, contó que en su casa prefiere los platos guisados y que todavía habrá tiempo para preparar dulces para su nieto, que es un bebé de menos de dos años.