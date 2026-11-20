El encuentro se realizará este sábado en el Teatro de la Concordia y reunirá a economistas, dirigentes, sindicalistas y activistas. La agenda abordará la inteligencia artificial, la influencia de los multimillonarios en los medios y la justicia fiscal.

París será sede este sábado 21 de noviembre de la primera Cumbre contra la Oligarquía Internacional. El encuentro se desarrollará entre las 11.30 y las 18.30 en el Teatro de la Concordia, a pocos metros de la Plaza de la Concordia, y convocará a economistas, investigadores, dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y activistas de distintos continentes.

La iniciativa fue impulsada por el Observatorio Internacional de la Fiscalidad, dirigido por Gabriel Zucman. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas y el PSE Stone Center de la Escuela de Economía de París participan como coorganizadores. La Ciudad de París, gobernada por el socialista Emmanuel Grégoire, respalda la jornada.

Premios Nobel y figuras internacionales en la cumbre de París

Entre los participantes anunciados se encuentran los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, además del economista Thomas Piketty, quien dirigió la tesis de Zucman. También fueron convocados la economista Julia Cagé, la india Jayati Ghosh, el historiador Pierre Rosanvallon, la alemana Isabella Weber, la ensayista canadiense Naomi Klein y Sophie Binet, secretaria general de la principal central sindical francesa, la CGT.

La nómina incluye además a Abigail Disney, heredera del imperio del entretenimiento, y a Marlene Engelhorn, heredera del grupo químico BASF. Ambas reclaman que se aumenten los impuestos a las grandes fortunas. Engelhorn puso en manos de un consejo ciudadano la decisión sobre el reparto de 25 millones de euros de su herencia. También participará Gary Stevenson, ex operador financiero británico y divulgador sobre desigualdad. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fueron invitados, aunque su presencia no figura en el programa oficial.

Inteligencia artificial, medios y fiscalidad, los ejes del encuentro

La agenda se estructurará en torno a tres debates. El primero tratará sobre inteligencia artificial y la necesidad de una «propiedad universal de los saberes» frente a la apropiación del conocimiento acumulado por parte de un grupo reducido de corporaciones. El segundo analizará cómo «liberar el debate público de la influencia de los multimillonarios», en un contexto de compras de medios y plataformas por parte de grandes fortunas.

El tercer eje estará dedicado a la fiscalidad y a las herramientas para «combatir la secesión de los ultrarricos», en referencia a quienes se desentienden de las obligaciones comunes. La jornada también incluirá proyecciones, actividades con el público, una librería y firmas de libros. La entrada costará entre 8 y 15 euros y requerirá reserva previa.

Un manifiesto contra la concentración extrema de la riqueza

La cumbre coincide con la publicación de Contre l'oligarchie internationale. Le Manifeste de Paris, que se presentará este viernes bajo el sello Seuil. El libro colectivo, dirigido por Zucman, cuenta entre sus firmantes con Daron Acemoglu, Rutger Bregman, Nancy Fraser, Axel Honneth, Mariana Mazzucato, Emmanuel Saez y Lea Ypi.

El manifiesto plantea que la concentración extrema de la riqueza se convirtió en una cuestión política central y propone crear una internacional democrática para hacerle frente. «Los multimillonarios amenazan nuestras democracias», advirtió Zucman el jueves en una entrevista radial.

La propuesta de impuesto a las grandes fortunas vuelve al debate

La cita representa una nueva oportunidad para Zucman, cuya propuesta de aplicar un impuesto mínimo anual del 2 por ciento a los patrimonios superiores a 100 millones de euros alcanzaría a unos 1.800 hogares. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2025, bloqueada por el Senado en junio y rechazada nuevamente por los diputados en octubre, durante el debate presupuestario. En ese contexto, Bernard Arnault, dueño de LVMH y primera fortuna de Francia, acusó al economista de querer destruir la economía del país.

El encuentro se realiza mientras avanza el examen del presupuesto de 2027 y a pocos meses de una elección presidencial. Sus organizadores buscan instalar la justicia fiscal en el centro de la campaña. La propuesta ya fue respaldada en la Asamblea por La Francia Insumisa, socialistas, comunistas y ecologistas; el Partido Socialista la recuperó en su contrapresupuesto y Los Ecologistas, liderados por Marine Tondelier, la incluyeron en su programa para 2027.

La discusión también llegó a la cúpula empresaria. El martes, Jean-Luc Mélenchon, candidato de La Francia Insumisa, cenó en París con 13 grandes empresarios del club Entreprise & Cité, entre ellos Bernard Arnault y Patrick Pouyanné, de TotalEnergies. Los ejecutivos expresaron preocupación ante la posibilidad de que Mélenchon llegue a la segunda vuelta electoral. El dirigente había señalado que no renunciaría a ningún punto de su programa.

Zucman advierte sobre el poder político de los ultrarricos

En una entrevista reciente, Zucman sostuvo que «los ultra ricos, es decir, unas 3.500 familias en todo el mundo que poseen un patrimonio superior a los mil millones de dólares, según la revista Forbes, son personas que, gracias a su fortuna, influyen en la ideología dominante al adquirir medios de comunicación, periódicos, emisoras de radio y redes sociales. Se trata de una fracción minúscula de la población —una millonésima parte de la población mundial—, pero su poder no deja de crecer».

«En 1987, estos ultrarricos poseían el equivalente al 3 % del PIB mundial; hoy en día disponen de una fortuna equivalente al 17 % del PIB mundial. Esta comparación da una idea de su capacidad para influir en la economía, recurrir a consultoras de presión, financiar elecciones y partidos políticos, crear think tanks para situar sus intereses en el centro del debate público, etc.»