Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El chef británico fue homenajeado en Hollywood y habló sobre los influencers gastronómicos y las freidoras de aire. Ramsay conserva nueve estrellas Michelin y sus restaurantes llegaron a reunir 17.

Gordon Ramsay recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante una ceremonia realizada el miércoles. A sus 60 años, el chef británico suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más conocidas e influyentes de la gastronomía.

Los restaurantes de Ramsay acumularon 17 estrellas Michelin a lo largo del tiempo y actualmente conserva nueve. Consultado sobre su condición de famoso, el cocinero nacido en Johnstone, Escocia, expresó: “Nunca uso esa palabra, no me gusta”.

Gordon Ramsay cuestionó a los influencers gastronómicos

Durante una entrevista, el chef también opinó sobre las tendencias en la cocina y apuntó contra los influencers gastronómicos. Consideró que su principal virtud es que nunca prueban su comida y marcó diferencias entre producir contenido para redes y trabajar en un restaurante.

“Cocinar un plato, editarlo y volverse viral ante millones de personas es completamente distinto a cocinar 65 platos cada noche en un restaurante”, sentenció.

Sobre las freidoras de aire, Ramsay fue tajante: “Soy alérgico a ellas (...) Me sale una erupción cutánea terrible. No se puede conseguir un color decente en una freidora de aire”. Como alternativa, recomendó utilizar su sartén antiadherente con tecnología híbrida, que calificó de “increíble”.

La estrella de Ramsay en el Paseo de la Fama

Ramsay es el cuarto chef en obtener una estrella en el Paseo de la Fama. Durante la inauguración, reconoció que el homenaje lo había dejado sorprendido: “Sinceramente, me quedé sin palabras. Es muy raro que me quede sin palabras”. También contó: “Lo juro por Dios, me levanté esta mañana y pensé: ‘¡Mierda, está pasando!’”.

El reconocimiento en Hollywood estuvo ligado especialmente a su trabajo como presentador de televisión. “Soy el chef más afortunado del planeta porque puedo hacer lo que sueño cada día: llevar una cocina, un restaurante, a personas talentosas a lo más alto”, añadió. “Es un honor para mí”. Al cierre, dijo que irá a lustrar todo el tiempo “esa maldita piedra”.

La trayectoria gastronómica y televisiva del chef británico

Las otras figuras de la gastronomía que tienen una estrella en el Paseo de la Fama son Guy Fieri, reconocido en 2019; Wolfgang Puck, en 2017, y Bobby Flay, en 2015. La ceremonia de Ramsay se realizó un día antes del estreno de la segunda temporada de su serie más reciente en Fox, Next Level Baker.

El chef cuenta con cerca de 100 restaurantes en funcionamiento en todo el mundo. Se formó en algunas de las cocinas más prestigiosas de Europa junto a cocineros como Marco Pierre White y Guy Savoy. En 1998 abrió en Londres su restaurante insignia, Restaurant Gordon Ramsay, que obtuvo tres estrellas Michelin en 2001.

Su popularidad internacional creció con programas como Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares y MasterChef, donde combina la enseñanza culinaria con críticas directas. Además de conducir programas y gestionar restaurantes en distintos países, publicó numerosos libros de cocina.