Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El creador de Metal Gear Solid recordó que cocinar después de la escuela le permitía entretenerse, aprender y aliviar la soledad. La influencia de su madre y de un programa de televisión marcó su vínculo con la gastronomía.

Mucho antes de convertirse en uno de los diseñadores de videojuegos más influyentes del mundo, Hideo Kojima encontró en la cocina una forma de combatir la soledad. Durante su infancia en Japón, pasaba muchas tardes sin compañía después de volver de la escuela y comenzó a preparar su propia comida.

A los 63 años, el creador de Metal Gear Solid conserva recuerdos especiales de aquella etapa. En una columna publicada en la revista japonesa An An, contó que cocinar le ofrecía entretenimiento y una oportunidad para imaginar, aprender y crear.

Hideo Kojima y la cocina como refugio durante la infancia

Kojima formaba parte de los llamados kagikko, una generación de niños japoneses que llevaban las llaves de sus casas porque sus padres trabajaban y no podían recibirlos al terminar las clases. En esa época, además, comprar comida preparada no era tan sencillo como ahora.

Inspirado por el programa de cocina The Galloping Gourmet, presentado por el chef Graham Kerr, empezó a preparar algo para comer después de la escuela. “Aunque fuese solo para mí, preparaba algo para picar imaginando que tenía público delante, como en The Galloping Gourmet”, recordó.

“Aquello no solo calmaba el hambre, también aliviaba la sensación de soledad”

La admiración de Kojima por Kerr se relacionaba con su manera de convertir cada receta en un espectáculo. El presentador conversaba con la audiencia, incorporaba platos internacionales y hacía de la preparación de alimentos una experiencia entretenida.

Las enseñanzas familiares y sus platos favoritos

La relación de Kojima con la gastronomía también estuvo marcada por su madre. Creció en la región de Kansai, donde preparar takoyaki, pequeñas bolas de masa rellenas de pulpo, forma parte de numerosas tradiciones familiares.

“De niño, mi madre me hacía ayudarla a menudo con los preparativos”, recordó al hablar de la elaboración de gyozas, tempura y otros platos japoneses. Según contó, aprendió a romper dos huevos al mismo tiempo, uno con cada mano, y a pelar una manzana sin cortar la tira de cáscara.

“El tamagoyaki y la tortilla simple eran mi especialidad”, aseguró. Más allá de las recetas, lo que despertaba su curiosidad era observar cómo los ingredientes cambiaban de forma durante la cocción.

De la experimentación en la cocina a los videojuegos

Para Kojima, cocinar no consistía solo en seguir instrucciones: implicaba imaginar, experimentar y construir algo propio. “Para mí, cocinar se parecía a modelar: algo cercano a esculpir o amasar arcilla”, explicó en su columna.

Esa sensibilidad creativa encontró más adelante otra vía de expresión en los videojuegos. Kojima ingresó en Konami en 1986 y lanzó Metal Gear en 1987, una obra que contribuyó a popularizar las mecánicas de infiltración.

El reconocimiento internacional se consolidó en 1998 con Metal Gear Solid. Décadas después, tras independizarse de Konami, fundó su propio estudio y desarrolló Death Stranding, publicado en 2019.