Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 4 min de lectura

El empresario cuestionó su respaldo económico a candidatos republicanos y dijo que le faltó empatía al posar con la motosierra de Javier Milei. Sus declaraciones llegan tras las derrotas electorales republicanas y ante posibles investigaciones demócratas.

Elon Musk tomó distancia de Donald Trump y negó identificarse con el movimiento MAGA, después de las derrotas electorales republicanas. En una entrevista por videollamada desde China, el dueño de Tesla cuestionó la idea de apoyar sin reservas las políticas del Partido Republicano.

"No soy MAGA. Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, desde luego no lo comparto".

El giro contrasta con sus anteriores muestras de cercanía al trumpismo. Musk llegó a definirse como "MAGA gótico oscuro" y, durante las elecciones de medio término, destinó 500 millones de dólares a respaldar candidatos republicanos, según la información difundida sobre sus aportes.

Los aportes de Musk a las campañas republicanas

El empresario también se involucró en la contienda de Texas y destinó más de 200 millones de dólares a la campaña del exfiscal Ken Paxton contra el demócrata James Talarico. La disputa estuvo marcada por una campaña negativa contra Talarico, que contó con el aval del dueño de la plataforma X.

El resultado fue adverso para los republicanos: Talarico derrotó a Paxton y los demócratas obtuvieron además la gobernación. Gina Hinojosa venció a Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato y era una de las principales figuras de la línea dura republicana en el estado.

Musk había trasladado a Texas parte de sus empresas, en un contexto de beneficios fiscales otorgados por Abbott. Sectores demócratas cuestionaron esos incentivos y señalaron que el magnate luego aportó cerca de 200 millones de dólares a campañas vinculadas con el gobernador y Paxton, mediante organizaciones como Texas PAC y Senate Leadership Fund.

Musk cuestionó cuánto gastó en política

El empresario reconoció que no está conforme con el dinero que destinó a las campañas republicanas. Sus declaraciones se produjeron mientras los demócratas se preparan para controlar el Congreso y evalúan investigar tanto los aportes electorales como los contratos federales otorgados a compañías de Musk, entre ellas SpaceX, por decenas de miles de millones de dólares.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto casi nada a cambio. Probablemente, si pudiera retroceder en el tiempo, habría gastado menos".

El cambio de tono también alcanza a Texas. Después de calificar a los demócratas como un "peligro" para el estado, Musk describió a Hinojosa como "bastante moderada" y afirmó que Texas estará bien bajo su mandato. La nueva postura coincide con las intenciones demócratas de investigar sus aportes y proponer límites a los grandes centros de datos.

La motosierra de Milei y el vínculo con Trump

Musk había sido uno de los aliados más visibles de Trump al comienzo de su segundo mandato. Se incorporó al gabinete al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, que prometió impulsar fuertes recortes del gasto público, en una línea comparada con las medidas de Milei.

El magnate también posó junto al presidente argentino en una convención de la C-PAC con una motosierra que le había entregado el libertario. La imagen fue celebrada por seguidores de Milei y convirtió a Musk en una figura asociada con su espacio político. Sin embargo, en la entrevista reconoció que la escena no fue acertada.

"Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía".

La respuesta llegó después de que un usuario de X le cuestionara haber subido al escenario con la herramienta y le dijera que quizás podría haber hecho más si no hubiera estado tan preocupado por su imagen. Musk admitió que el planteo era válido.

El acercamiento entre ambos había tenido otros gestos públicos. En 2024, Milei visitó una planta de Musk en Austin y anunciaron un posible encuentro en Buenos Aires que finalmente no se concretó. Más tarde, en la C-PAC, el empresario recibió la motosierra como obsequio y salió al escenario con ella, mientras el presidente argentino lo acompañaba.

El papel de Musk en la política internacional

El distanciamiento declarado no borra el respaldo económico de Musk a Trump en la elección presidencial de 2024 ni su participación en la gestión. También había utilizado el alcance de X para apoyar a partidos y dirigentes de ultraderecha en Europa, entre ellos el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, y Alternativa para Alemania, liderada por Alice Weidel.

El empresario también respaldó a Jair Bolsonaro y a su hijo en Brasil. En Alemania, participó por videoconferencia como orador en actos de AfD. Sus intervenciones lo convirtieron en una de las voces globales del universo MAGA contra el progresismo.

Además, sus críticos cuestionan el rumbo de X, al que acusan de amplificar discursos de odio y cuentas falsas, y su rechazo a una regulación estricta de la inteligencia artificial. En paralelo, la posibilidad de que los demócratas recuperen la Casa Blanca en 2028 genera inquietud entre empresarios tecnológicos que respaldaron a Trump.