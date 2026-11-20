Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Los candidatos del PP y el PSOE discutieron sobre impuestos, pensiones, corrupción y seguridad ferroviaria antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fue el único debate cara a cara de la campaña.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP), y Pedro Sánchez, aspirante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), protagonizaron este jueves el único debate cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante el encuentro, intercambiaron acusaciones sobre impuestos, pensiones, salarios, corrupción y seguridad ferroviaria.

Feijóo centró sus intervenciones en cuestionar la gestión del Gobierno, mientras que Sánchez defendió su administración y respondió a los planteos de su rival. Los accidentes ferroviarios registrados este año, que dejaron más de 100 muertos, también ocuparon un lugar destacado en la discusión.

Impuestos y pensiones, ejes del debate electoral en España

La política impositiva y el futuro de las pensiones estuvieron entre los principales temas del cruce. Feijóo acusó a Sánchez de haber creado “más de 100 nuevas cargas impositivas” y reclamó una reducción de impuestos. También sostuvo que los ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“En España hay que bajar los impuestos porque la gente no llega a fin de mes”, afirmó el dirigente del PP. Además, prometió actualizar las pensiones según la inflación, reducir el impuesto a la renta para los jubilados y garantizar la sostenibilidad del sistema público “para las próximas generaciones”.

Sánchez defendió su gestión económica y propuso nuevos beneficios fiscales para las familias, junto con un aumento de los gravámenes a las grandes empresas y fortunas. También planteó una reforma constitucional para proteger el sistema público de pensiones, una iniciativa incluida en el programa electoral del PSOE.

El candidato socialista prometió una reducción impositiva para dos millones de familias con menores a cargo. A su vez, cuestionó a Feijóo por no precisar si mantendría el aumento del salario mínimo o si cedería ante las presiones de las patronales empresariales.

Feijóo cuestionó al PSOE por los casos de corrupción

El líder del PP también reprochó a Sánchez los escándalos de corrupción que afectaron a su último período de gobierno. Afirmó que el presidente tenía “responsabilidad política por los dirigentes investigados” y sostuvo que durante su gestión hubo 131 imputados y 15 condenados.

Feijóo cuestionó además los vínculos del Gobierno con personas implicadas en distintas causas, entre ellas el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo acusó de facilitar el rescate público de 53 millones de euros otorgado en 2021 a la aerolínea española Plus Ultra. También sostuvo que Sánchez adelantó las elecciones, inicialmente previstas para 2027, por las investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la financiación del PSOE.

“Ha sido un bochorno todo esto, a mí me daría vergüenza si fuera usted”, dijo Feijóo, quien también acusó a Sánchez de “haber conocido y colocado a todos los corruptos”. “Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal. Han hecho todo tipo de guarradas”, agregó.

Sánchez reconoció los episodios de corrupción dentro de su partido y pidió disculpas a la ciudadanía, aunque rechazó los cuestionamientos de su adversario. También calificó al PP como “el partido más corrupto del sistema político español” y defendió la integridad de su administración.

“Somos gente limpia, gente íntegra y muy decente”, afirmó el presidente. Sánchez sostuvo que la corrupción cero no existe, pero aseguró que su Gobierno aplica una política de tolerancia cero frente a esos delitos.

Los accidentes ferroviarios también marcaron el cruce

La seguridad del sistema ferroviario fue otro de los asuntos centrales. Feijóo hizo referencia a los accidentes ocurridos en Urda, en el centro del país, y Adamuz, en el sur, que dejaron más de un centenar de víctimas fatales.

El candidato del PP reclamó a Sánchez que pidiera disculpas a los familiares de las víctimas y cuestionó que no hubiera asistido a los funerales. También le reprochó haber participado de un baile durante un acto partidario poco después de uno de los siniestros.

Sánchez respondió que, si debía disculparse ante las familias, lo haría “sin problemas”, y afirmó que llevaría consigo ese dolor. Además, dijo que el Gobierno debe “estar con las víctimas y decir la verdad” y aseguró que se “hace cargo” de esa responsabilidad.